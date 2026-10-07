Магучих получила особый знак признания в центре Киева. Фото и видео

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих стала обладательницей именной звезды в центре украинской столицы. Торжественная церемония прошла 7 октября на "Площади звезд", где после длительного перерыва возобновили открытие памятных знаков выдающимся украинцам.

Звезда Магучих появилась возле ТРЦ Gulliver в Киеве. Для проекта это стало первым подобным событием с 2021 года. После начала полномасштабного вторжения работа "Площади звезд" была остановлена, поэтому нынешняя церемония фактически ознаменовала возвращение инициативы, основанной еще в 2015 году.

Вместе с мировой рекордсменкой по прыжкам в высоту именные знаки получили еще трое известных украинских спортсменов. Среди них олимпийский чемпион по фехтованию Григорий Крисс, чемпион мира по боксу Сергей Дзинзирук и многократная паралимпийская чемпионка Александра Кононова.

После церемонии Магучих призналась, что давно ждала возобновления проекта.

"Очень хотелось, чтобы они появились, но проект был приостановлен. Наконец открываются первые звезды в период полномасштабного вторжения. Очень приятно получить такую награду. Это не только признание моих достижений, но и большая мотивация для меня продолжать показывать хорошие результаты", – сказала спортсменка в комментарии Tribuna.com.

Магучих открыли звезду. Источник: sportnews.24tv.ua

По словам легкоатлетки, особое значение для нее имеет то, что открытие состоялось в компании выдающихся представителей украинского спорта.

"Сегодня в такой компании спортсменов открывать свою звезду особенно приятно", – отметила Магучих.

Она также рассказала, что не испытывала волнения перед церемонией, хотя заранее знала о предстоящем открытии.

"Я знала, что буду на аллее в сердце Киева. Это прикольно. Надеюсь, что для наших юношей, для молодого поколения это станет мотивацией и покажет, что все возможно", – добавила олимпийская чемпионка.

Имя Магучих увековечили в металле. Источник: sportnews.24tv.ua

Проект "Площадь звезд" был создан ТРЦ Gulliver в 2015 году. Его цель заключается в чествовании украинцев за значительные достижения в спорте, музыке, театре и кино. После начала полномасштабной войны открытие новых звезд было приостановлено и возобновилось только сейчас.

Для Магучих эта награда стала очередным признанием ее достижений. Украинка является олимпийской чемпионкой Парижа-2024 и автором мирового рекорда в прыжках в высоту – 2,10 метра.