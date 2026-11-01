Легендарный Канело побил чемпиона WBC и вернул себе титул. Видео

Легендарный мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (64-3-2, 39 КО) победил француза Кристиана Мбилли (29-1-1, 24 КО) единогласным решением судей и завоевал пояс WBC в суперсреднем весе. Поединок на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продлился все 12 раундов – 115:112, 116:111 и 117:110.

Встреча стала главным событием турнира "Мексика против всего мира", организованного при участии Турки Аль аш-Шейха. На кону стоял чемпионский пояс WBC в категории до 76,2 кг, которым до этого владел Мбилли.

Альварес с чемпионским поясом

Начало боя получилось конкурентным. Канело действовал точнее и эффективнее, однако француз старался поддерживать высокий темп, постоянно нагружая соперника работой. Альваресу не удавалось полностью контролировать скорость поединка.

Начало боя получилось конкурентным

Постепенно мексиканец приспособился к действиям оппонента и стал успешнее использовать ошибки в его атаке. Мбилли все чаще пытался отвечать точными контрударами, вместо того чтобы продолжать оказывать давление и увеличивать количество выбрасываемых ударов.

Статистика боя. Источник: The Ring

В шестом раунде Альварес поймал француза апперкотом. В дальнейшем Канело продолжал действовать из удобной для себя позиции, тогда как Мбилли не удавалось навязать привычный высокий темп. За удары по затылку рефери даже наказал действующего чемпиона.

Альварес поймал француза апперкотом

В заключительных раундах мексиканец контролировал ход встречи. В 11-м отрезке он действовал осторожнее, а в последнем заметно активизировался и незадолго до финального гонга потряс Мбилли.

Канело потряс соперника

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре прошлого года Альварес уступил 37-летнему Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом в трех весовых категориях.