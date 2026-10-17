Легенда украинского футбола согласился возглавить киевское "Динамо"

Бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких заявил о готовности вернуться в клуб уже в качестве главного тренера. По словам 47-летнего специалиста, он хотел бы поработать с командой, которой посвятил десять лет игровой карьеры, и бороться с ней за высокие результаты и трофеи. Сейчас украинский специалист работает в Кыргызстане, где возглавляет клуб "Азия Талас".

"Я очень хотел бы работать в своем клубе. Ведь я посвятил этому клубу десять лет своей жизни. Поэтому, естественно, это одна из моих мечтаний и желаний", – заявил Шацких в интервью Tribuna.uz, отвечая на вопрос о возможности возглавить "Динамо".

Максим Шацких. Источник: instagram.com/max_shatskykh16

Тренер подчеркнул, что готов к такой работе уже сейчас. Он назвал киевский клуб родным и выразил желание добиваться с командой высоких результатов и выигрывать трофеи.

Максим Шацких. Источник: instagram.com/max_shatskykh16

При этом специалист рассказал, что его главные профессиональные амбиции со времен игровой карьеры не изменились. Он по-прежнему мечтает выиграть Лигу чемпионов, причем неважно, европейскую или азиатскую, а также принять участие в чемпионате мира.

Максим Шацких. Источник: instagram.com/max_shatskykh16

Говоря о нынешнем состоянии "Динамо", Шацких отметил, что ему сложно полноценно оценивать команду со стороны. По его мнению, украинскому футболу приходится работать в условиях войны, поэтому уже само проведение национального чемпионата имеет большое значение.

Максим Шацких. Источник: instagram.com/max_shatskykh16

Специалист считает, что у киевлян есть футболисты, способные выполнять серьезные задачи. Однако для достижения результатов необходимы правильная организация работы и соблюдение клубных традиций.

"Философия клуба очень сильная. Поверьте, я это хорошо знаю, потому что провел в этом клубе десять лет. Я считаю, что ничего менять не нужно. Нужно лишь внести небольшие дополнения", –отметил Шацких.

Максим Шацких. Источник: instagram.com/max_shatskykh16

Шацких выступал за "Динамо" с 1999 по 2009 год. За это время нападающий провел 328 матчей во всех турнирах и забил 142 гола. Вместе с киевлянами он шесть раз выигрывал чемпионат Украины и пять раз завоевывал Кубок страны.

На протяжении многих лет Шацких удерживал рекорд результативности в чемпионатах Украины, забив 124 мяча. В марте 2026 года Андрей Ярмоленко превзошел это достижение.

После ухода из "Динамо" Максим Шацких продолжил карьеру в украинском футболе, выступая за киевский "Арсенал" и ужгородскую "Говерлу". После завершения игровой карьеры он перешел на тренерскую работу, в том числе возглавлял "Динамо", "Пахтакор" и другие команды в разных ролях.