Time to read1 мин
icon 2,4 т.

Легенда мирового спорта тремя словами сказал, кто на самом деле Трамп

Максим Иншаков

Чешский вратарь не сдержал эмоций

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек резко высказался о президенте США Дональде Трампе, обвинив его в готовности поступиться интересами собственной страны ради личной выгоды. Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли опубликовал заявление в социальной сети X, назвав американского лидера предателем демократического мира.

"Предатель демократического мира. И он, Дональд Трамп, поступит так же с США. Если он получит личную выгоду, то предаст кого угодно, включая своих сограждан и собственную страну", – написал Гашек под видео.

Гашек наехал на Трампа.

Источник: x.com/hasek_dominik

Бывший голкипер сборной Чехии регулярно критикует внешнюю политику Трампа, в том числе его подход к войне в Украине и контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Доминик Гашек.

Источник: x.com/hasek_dominik

Гашек также выступал против дипломатических жестов в отношении российского руководства и критиковал обсуждение хоккея во время переговоров Трампа с Путиным. По мнению чешского спортсмена, использование спорта в политическом диалоге может способствовать улучшению имиджа России на фоне войны против Украины.

Отдельно Гашек предупреждал об угрозах для американских демократических институтов. Он заявлял, что стремление Трампа к личной выгоде может привести к решениям в ущерб интересам США.

После завершения игровой карьеры Гашек продолжил публично высказываться по политическим вопросам. Его позиция по войне в Украине неоднократно становилась поводом для резкой полемики с российскими политиками.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трам

Доминик Гашек.

Источник: tnlive.sk

п публично призвал к смене президента Украины, заявив, что Владимиру Зеленскому пора уступить место лидеру, готовому заключить соглашение с Россией.

Дональд Трамп

Кроме того, Трамп резко осудил удары Украины по российским НПЗ, обвинив Киев в создании проблем для мирового рынка топлива и американских фермеров. При этом президент США оправдал экономическую сделку с Кремлем по дизелю и заверил, что Владимир Путин очень хочет мира.

Похожие темы
Доминик ГашекДональд Трамп
0