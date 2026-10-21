Легенда мирового спорта назвал случившееся на встрече с Путиным "плевком в лицо всем украинцам". Видео

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскритиковал специального представителя президента США Стива Уиткоффа за слова в адрес Владимира Путина. Чешский хоккеист назвал террориста №1 массовым убийцей, преступником и террористом, а поведение американского дипломата расценил как унижение США и их союзников.

Поводом для реакции Гашека стала встреча Уиткоффа с Путиным, во время которой представитель американского президента назвал российского диктатора гуманистом. Заявление прозвучало после освобождения из российской тюрьмы гражданина США Стивена Хаббарда.

"Нет! Путин является массовым убийцей, преступником и террористом!" – написал Гашек в социальной сети X.

По мнению бывшего вратаря, слова Уиткоффа унизили не только Соединенные Штаты, но и их союзников. Гашек подчеркнул, что подобного унижения американской стороны не было на протяжении последних 80 лет.

"Назвать Путина, преступника, убийцу и террориста, ответственного за гибель или увечья миллиона украинцев, "гуманистом" означает плюнуть в лицо всем украинцам и всему демократическому миру", – написал Гашек.

Гашек возмутился словами Уиткоффа

Он также заявил, что само подобное высказывание является преступлением, поскольку, по его мнению, оно легитимизирует убийственную кампанию Путина.