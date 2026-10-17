"Киев-Баскет" разгромно победил "Черкаськи Мавпы" в Суперлиге GGBET

"Киев-Баскет" ярко вернулся на домашнюю арену, уверенно обыграв "Черкасские Мавпы". Матч состоялся в столице в субботу, 17 октября, в рамках 3-го тура регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBet.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Киев, ПС "Венето"

"Киев-Баскет" – "Черкасские Мавпы" 93:61 (23:4, 27:15, 21:20, 22:22)

"Киев-Баскет":Мэй (8 + 2 подбора + 4 передачи), Кларди (20 + 3 подбора + 5 передач), Бутко (5 + 5 подборов), Кабацюра (9 + 12 подборов), Хант (8 + 9 подборов + 3 передачи) – стартовый состав; Колаволе (15 + 2 подбора + 4 передачи), Холод (2 + 2 передачи), Маркив (8 + 2 подбора + 3 передачи), Лихой (9 + 4 подбора), Рудый (5 + 2 подбора), Малич (0), Пирогов (4 + 3 подбора).

Черкасские Мавпы:Телли (7 + 2 передачи), Марченко (11 + 3 подбора + 2 передачи), Упир (9 + 3 подбора + 4 передачи), Коровяков (20 + 10 подборов + 4 передачи), Верещака (3 + 3 подбора) – стартовый состав; Войденко (0 очков), Фесун (0), Голенков (10 + 3 подбора + 3 передачи), Саенко (1 + 3 подбора).

"Киев-Баскет" – "Черкасские Мавпы". Источник: ФБУ

Ключевые моменты матча

Подопечные Валерия Плеханова начали игру с тотального доминирования, которое вылилось в 19-очковое преимущество уже после первой четверти, а к большому перерыву отрыв вырос еще больше – до 31 очка. Хозяева доминировали на щите, значительно лучше и чаще бросали с периметра, удачно использовали ошибки соперника и в итоге не дали ему шансов отыграться – уверенная победа "Киев-Баскета" на домашнем паркете.

Герой матча

Кэмерон Кларди. Большую часть своих статистических показателей американец набрал еще в первой половине матча, внеся существенный вклад в огромный отрыв, который его команда обеспечила к большому перерыву. На счету легионера: 20 очков и 5 результативных передач за 25 минут на паркете. Показатель эффективности – 23.

Выше только у Евгения Коровякова – 30. Ветеран – яркая часть сегодняшнего выступления "Черкасских обезьян". Опытный игрок набрал 20 очков, сделал 10 подборов и отдал 4 результативные передачи.

"Киев-Баскет" — "Черкасские Мавпы". Источник: ФБУ

Цифры матча

37 очков – наибольший отрыв в сегодняшнем матче, которого добились игроки "Киев-Баскета".

51:36 – подборы в пользу "Киев-Баскета", в том числе 15 на чужом щите против 8.

36:24 – преимущество "Киев-Баскета" по очкам в "краске".

24/31 – больше брошенных и реализованных штрафных у хозяев. У гостей – 14/23.

20:14 – больше потерь было у "Черкасских обезьян".

43:11 – полное превосходство скамейки запасных киевлян. Отметим 15 очков у запасного Колаволе.