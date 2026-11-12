"Киев-Баскет" во второй раз в сезоне обыграл "Волынь" в Суперлиге GGBET

12 ноября в ПС Венето в Киеве в рамках регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET Киев-Баскет победил Волынь – 85:68. Киевляне вели в счете на протяжении всего матча и во второй половине оторвались на 22 очка.

Киев-Баскет – Волынь 85:68 (23:15, 23:19, 26:19, 13:15)

Киев-Баскет: Мэй 11 очков + 7 подборов + 3 передачи + 6 перехватов, Кларди 16 + 5 подборов, Бутко 3, Кабацюра 13 + 3 подбора + 5 передач, Хант 4 + 7 подборов + 3 передачи – старт; Колаволе 10 + 4 передачи, Холод 5 + 5 подборов, Маркив 5, Малич 3, Пирогов 6, Лихой 7, Рудый 2.

Волынь: Ловингс 19 очков + 3 подбора + 6 передач, Король 13 + 7 подборов + 5 передач, Твитт 6 + 3 подбора, Никитин 15 + 10 подборов, Климов 8 + 3 передачи – старт; Кабанов 0, Третяк 4, Троцик 0, Тимощук 0, Панасюк 0, Товкач 3 + 4 подбора.

Главное о матче

Киевляне вышли вперед с первых минут и ни разу не уступили лидерство. Первую четверть они выиграли 23:15, вторую – 23:19, а на большой перерыв ушли при счете 46:34. Решила исход третья десятиминутка: "Киев-Баскет" выиграл ее 26:19 и довел преимущество до максимальных 22 очков. В заключительной четверти лучане сократили отставание до восьми очков и выиграли отрезок 15:13, однако на результат это уже не повлияло.

Разницу определил бросок: 49% с игры у киевлян против 36% у "Волыни", в частности, 13/33 из-за дуги против 7/25 и 20/34 с двухочковой дистанции против 15/35. Лучане чаще выходили на линию штрафных и реализовали 17 из 26, тогда как "Киев-Баскет" пробивал лишь 14 раз.

Скамейка запасных хозяев добавила 38 очков против семи у соперника – по 10 и 7 набрали Рафаэль Колаволе и Дмитрий Лихой. Киевляне также выиграли по перехватам (14 против 12) и набрали 21 очко после потерь соперника против 15.

"Волынь" выиграла подбор – 45 против 43, 18 из них на чужом щите. Максим Никитин оформил дабл-дабл с 15 очками и 10 подборами, 19 очков и 6 передач на счету Брендона Ловингса, 13 очков и 7 подборов добавил Назар Король.

В составе киевлян 16 очков набрал Кэмерон Кларди, 11 очков, 7 подборов и 6 перехватов – Джавион Мэй.

Киев-Баскет – Волынь. Источник: ФБУ

Герой матча

Илья Кабацюра. За 28:11 на площадке набрал 13 очков при 5/8 с игры, 4/5 с двухочковой дистанции и 2/2 со штрафных, добавив 3 подбора и 5 передач. Показатель эффективности – 18, самый высокий в составе Киев-Баскета.

Цифры матча

38:7 – очки запасных в пользу Киев-Баскета.

22 – максимальный отрыв киевлян в матче.

6 – перехваты Джавиона Мэя.

13/33 – трехочковые Киев-Баскета; у Волыни 7/25.

21:15 – очки после потерь соперника в пользу хозяев.

Что дальше

13 ноября, 14:00. Харьковские Соколы – Волынь

13 ноября, 17:00. Киев-Баскет – Ривне-Dream-ОШВСМ