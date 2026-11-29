Морозит и крушит одной рукой: кто настоящие супергерои сборной Украины по баскетболу в отборе на ЧМ-2027
В сборной Украины есть свои супергерои
В последние годы в большинстве стран мира украинцев считают сверхлюдьми, которые изо всех сил отстаивают свою независимость. А в мужской сборной по баскетболу, которая борется за путевку на чемпионат мира-2027 и 29 ноября сыграет против Черногории, есть настоящие супергерои. Их имена с улыбкой раскрыл вчерашний именинник "сине-желтых", форвард азербайджанского "Орду" Артем Ковалев.
Каждый матч – это испытание характера, которое украинские болельщики переживают вместе. GGBET, титульный спонсор Федерации баскетбола Украины и сборной, рядом в этот решающий вечер. Поддерживай наших вместе с GGBET!
"Первым супергероем был бы Илья Тыртышник. Он был бы Супер Мышью. У него большие уши, и он похож на мышь", – с улыбкой рассказал Артем.
Илья Тыртышник.
Источник: FIBA
Могучая мышь
"Вторым был бы Дима Скапинцев. Он – профессор. Он каждый день ходит в очках, поэтому он – Доктор Стрэндж".
Дмитрий Скапинцев.
Источник: ФБУ
Доктор Стрэндж
"О, Саша Кобзистый. Ему всегда холодно. Поэтому он был бы супергероем, который бросал бы снег или умел замораживать – Ледяной человек (Iceman)".
Александр Кобзистый в игре.
Источник: FIBA
Ледяной человек
"Андрей Войналович всегда бледный и боится солнца, поэтому он был бы какой-нибудь ночной птицей или кожаном". Ну, тут явно напрашивается Бэтмен.
Андрей Войналович в матче Украина – Испания.
Кристиан Бейл в роли Бэтмена.
"Саша Ковляр – это Флэш, потому что он очень быстрый". И с этим не поспоришь, поскольку соперникам крайне трудно остановить его стремительные проходы под свою корзину.
Черногория – Украина.
Источник: FIBA
Флэш
"Саша Липовой сказал, что он – Железный человек. Но не знаю, ну, 50 на 50. Железный человек у нас все-таки Ваня Ткаченко. Вот он действительно железный – с травмами или нет, неважно, он всегда готов играть".
Иван Ткаченко
Железный человек из "Мстителей".
Источник: Кадр из фильма "Мстители"
"Артем Пустовой был бы таким супергероем с большими и сильными руками. Или он мог бы быть Тором. Потянул бы на роль бога грома в сборной? Да (улыбается).
Артем Пустовой в матче Испания – Украина.
Источник: ФИБА
Тор Крис Хемсворт.
Источник: Кадр из фильма
"Лукаш, то есть Денис Лукашов – это капитан, поэтому он Капитан Америка. Он настоящий капитан и как человек очень классный, всегда поддерживает и на площадке, и за ее пределами".
Денис Лукашов.
Источник: ФИБА
Морозит и крушит одной рукой...
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"Соколиный Глаз, то есть Hawkeye, у нас, пожалуй, Максим Шульга. Очень меткий? Да". И верно, на его счету в поединке с Португалией было 18 очков.
"Из тех, кто сейчас не играет.... Иссуф Санон. Пусть будет Веном. Черный юмор? Ну, тоже".
Иссуф Санон празднует победу.
Источник: ФИБА
Веном.
Источник: Кадр из фильма
"А Боби? Вячеслав Бобров пусть будет Халк. Может ли он быть страшным? На площадке – да". И правда, когда Вячеслав Бобров летит к кольцу, лучше не стоять у него на пути.
Вячеслав Бобров.
Источник: FIBA
Халк.
Источник: Кадр из фильма
Самого Артема Ковалева партнеры с улыбкой охарактеризовали как человека с большими руками. Поэтому здесь на ум приходит Джеймс Роудс – боевая машина из команды "Мстителей" или Баки Барнс, "Зимний солдат" из той же киновселенной.
Артем Ковалев
"Зимний солдат".
Источник: Кадр из фильма
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