Кубок высоты среди елей: как в Ворохте возрождают легендарные прыжки с трамплина

В конце сентября в Ворохте в Ивано-Франковской области прошли международные соревнования по прыжкам с трамплина на лыжах "Кубок Высоты 2026". Такие соревнования в этом небольшом горном поселке имеют давнюю историю, и чуть ли не каждый житель прошел обучение в местной детско-юношеской спортивной школе.

Дети смотрят на трамплин в В... Развернуть

Это уже второй сезон соревнований среди прыгунов. В соревнования среди молодежи вложились сеть локаций для загородного отдыха УЛИС и ИТ-компания Boosta. Они уже второй год пытаются помочь местным спортсменам возродить славные и уникальные спортивные соревнования среди карпатских елей.

Ворохта

Ворохта – поселок на границе двух крупнейших и самых известных горных массивов Украинских Карпат – Черногорского хребта и Горган. Более ста лет назад сюда проложили железную дорогу, которая способствовала превращению Ворохты в климатический курорт.

Соревнования на трамплине в... Источник: Национальный цифровой архив Польши Развернуть

Гордость Ворохты – старые австрийские виадуки с каменными арочными опорами. Их построили в конце XIX века, когда прокладывали железную дорогу. В 1922 году в поселке построили первый трамплин для лыжного спорта. И в том же году Ворохта вписала себя в историю этого олимпийского вида спорта. Прыгунья Эльжбета Михалевская-Зенткевич именно здесь стала одной из первых женщин в мире, осмелившихся совершить прыжок с трамплина.

Соревнования в Ворохте в 1935 году. Источник: Национальный цифровой архив Польши

Спортивное соревнование на трамплинах стало неотъемлемой частью ландшафта поселка. Во времена СССР здесь тренировались олимпийцы.

"Здесь нет ни одного жителя, который в детстве не ходил бы в "Авангард" тренироваться. Кто-то катался просто на лыжах, кто-то занимался биатлоном. Но почти все дети пробовали полетать", – говорит Игорь Гладиш, директор ДЮСШ "Авангард".

Современный вид на трамплин в Ворохте

После 1922 года, когда трамплины были введены в эксплуатацию, их реконструировали трижды: в 1964, 1985 годах, а в 2020 году начали частичную реконструкцию. Однако в последние годы их состояние ухудшалось.

Кубок высоты среди елей: как... Развернуть

"Этот уникальный комплекс – настоящее спасение для спортсменов-трамплинистов, ведь он позволяет полноценно тренироваться круглый год. Мы уже отремонтировали разбеговую горку на трамплине К75 и восстановили приземляющуюся горку на 15-метровом трамплине. Также отремонтировали сам трамплин К90. Наши тренеры самостоятельно укладывают покрытие, мы также отремонтировали судейские комнаты", – говорит Игорь Гладиш.Трамплины в Ворохте "держатся" благодаря энтузиазму тренеров, которые не дают этому виду спорта умереть в Украине. И именно энтузиазм заинтересовал одного из руководителей компании УЛИС Игоря Фарберова.

Один из руководителей компан... Развернуть

"Когда мы познакомились с директором ДЮСШ Игорем Васильевичем полтора года назад, во-первых, я ни на что не рассчитывал. Я ничего не знал о трамплине и в целом не понимал, зачем меня сюда везут. Мне предложили приехать, познакомиться. Мы познакомились, начали разговаривать, через пятнадцать минут я понял, что мир не будет таким, каким он был до этого, что мы не можем остаться в стороне и ничего не сделать. Ну и мы как-то там начали, начали знакомиться, разговаривать", – рассказывает Фарберов.

Кубок Высоты проводят уже во... Развернуть

В прошлом году УЛИС обязался выделять по полмиллиона гривен на спортивную школу, взяв на себя такие социальные функции. А в этом году, во время Кубка Высоты, подарил ДЮСШ микроавтобус, который так нужен школе, чтобы ребята могли ездить на соревнования.

Соревнования на трамплине со... Развернуть

Автомобиль будет использоваться для перевозки юных спортсменов на тренировки и соревнования. Речь идет как о поездках по Украине, так и о выездах за границу. Приобретение транспортного средства совместно профинансировали УЛИС и Boosta.

"Технологический бизнес и спорт объединяет то, что мы все на самом деле стремимся к амбициям, к стремлению двигаться выше и еще выше. И поэтому очень хочется, чтобы у каждого из нас, у каждого из вас были эти амбиции, было это стремление мечтать, верить, что вы можете, верить в себя и делать классный новый шаг в общее будущее этого спорта в Украине и на международном уровне", – говорит PR-менеджер холдинговой ИТ-компании Boost Алина Федотова.

Местные жители называют трам... Развернуть

Местные жители называют трамплины "скочнями", соревнования когда-то получили название "змага", а спортсменов называли "змагарями" или "прыгунами". Неотъемлемой частью соревнований здесь всегда были гуцулы в традиционной одежде. Поэтому турнир открывали также под звуки трембиты.

Кубок высоты 2026

В турнире соревновались на трамплинах К-75 и К-90. Участие приняли 34 спортсмена из Украины, Польши и Словении, их оценивали 5 судей.

Именно судьи определяли, кто из спортсменов получит максимальные 20 баллов. В частности, они оценивали приземление, а за падение снимали 7 баллов.

На трамплинах есть действующ... Развернуть

Среди девушек на трамплине К-75 победила Карина Козлова. Второе место заняла Жанна Глухова, третье – Анастасия Тутко.

В мужских соревнованиях на трамплине К-90 победу одержал воспитанник ворохтянской школы Виталий Калиниченко. Его лучшим результатом стал прыжок на 101,5 метра. Второе место занял Евгений Марусяк, а третьим стал Дмитрий Мазурчук.

В мужских соревнованиях на т... Развернуть

"Главное в прыжках – это третий подход. Именно тогда решается, кто победил. Я проделал свою работу максимально качественно. Результат – кубок у меня. Прыжок мог бы быть и на 107 метров, но здешняя завышенная траектория не совсем подходит под мою технику. Я немного скорректировал полет, чтобы прыгнуть точно дальше 100 метров. И этого хватило для победы", – говорит Виталий Калиниченко.

Соревнования проходили 29 сентября в Ворохте

Отдельные подарки за участие вручили самым юным спортсменам "Кубка Высоты" – 12-летней Анастасии Куртяк и 13-летнему Денису Простаку.

Участники "Кубка высоты" в Ворохте

Отдельно отметили представителей лыжного двоеборья. Первое место занял Ростислав Киращук, вторым стал Дмитрий Мазурчук, а третье место завоевал Александр Шумбарец. Спортсменам вручили спортивную форму и другие призы от партнеров.

Несмотря на более чем вековую историю, ворохтянские трамплины до сих пор остаются местом, где рождаются новые поколения украинских прыгунов.

"Кубок Высоты" — одна из поп... Развернуть

Сегодня их будущее зависит не только от мастерства спортсменов и преданности тренеров, но и от поддержки тех, кто готов вкладываться в развитие этого уникального для Украины вида спорта. И "Кубок Высоты" – одна из попыток сохранить традицию, которая в Ворохте продолжается уже более ста лет.