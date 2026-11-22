Кубок мира по биатлону 2026/2027: календарь и расписание всех гонок, точное время начала

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 26 ноября 2026 года в финском Контиолахти. В календарь включены этапы в Европе, а главным соревнованием зимы станет чемпионат мира в эстонском Отепяя, который пройдет с 10 по 21 февраля 2027 года.

Календарь Кубка мира по биатлону 2026/2027

Этап 1: Контиолахти, Финляндия

26 ноября

17:10, индивидуальная гонка 20 км, мужчины.

27 ноября

17:10, индивидуальная гонка 15 км, женщины.

28 ноября

14:10, одиночная смешанная эстафета.

16:15, смешанная эстафета.

29 ноября

14:00, спринт 10 км, мужчины.

17:15, спринт 7,5 км, женщины.

Этап 2: Хохфильцен, Австрия

4 декабря

12:25, спринт 7,5 км, женщины.

15:15, спринт 10 км, мужчины.

5 декабря

13:15, гонка преследования 10 км, женщины.

15:30, гонка преследования 12,5 км, мужчины.

6 декабря

12:30, эстафета 4х6 км, женщины.

15:15, эстафета 4х7,5 км, мужчины.

Этап 3: Анси – Ле-Гран-Борнан, Франция

10 декабря

15:15, спринт 7,5 км, женщины.

11 декабря

15:15, спринт 10 км, мужчины.

12 декабря

13:15, гонка преследования 10 км, женщины.

15:45, гонка преследования 12,5 км, мужчины.

13 декабря

13:15, масс-старт 12,5 км, женщины.

15:45, масс-старт 15 км, мужчины.

Этап 4: Поклюка, Словения

2 января

12:25, спринт 10 км, мужчины.

15:10, спринт 7,5 км, женщины.

3 января

12:35, эстафета 4х7,5 км, мужчины.

15:15, эстафета 4х6 км, женщины.

Этап 5: Рупольдинг, Германия

6 января

15:15, эстафета 4х6 км, женщины.

7 января

15:15, эстафета 4х7,5 км, мужчины.

8 января

15:15, спринт 7,5 км, женщины.

9 января

13:00, спринт 10 км, мужчины.

10 января

13:00, гонка преследования 10 км, женщины.

15:45, гонка преследования 12,5 км, мужчины.

Этап 6: Антхольц-Антерсельва, Италия

14 января

15:15, индивидуальная гонка 20 км, мужчины.

15 января

15:15, индивидуальная гонка 15 км, женщины.

16 января

12:45, одиночная смешанная эстафета.

15:30, смешанная эстафета.

17 января

13:45, масс-старт 15 км, мужчины.

16:00, масс-старт 12,5 км, женщины.

Этап 7: Нове-Место, Чехия

21 января

17:30, спринт 7,5 км, женщины.

22 января

17:30, спринт 10 км, мужчины.

23 января

15:45, масс-старт 12,5 км, женщины.

18:00, эстафета 4х7,5 км, мужчины.

24 января

15:35, эстафета 4х6 км, женщины.

18:10, масс-старт 15 км, мужчины.

Этап 8: Оберхоф, Германия

4 марта

15:45, спринт 10 км, мужчины.

5 марта

15:10, спринт 7,5 км, женщины.

6 марта

14:45, гонка преследования 12,5 км, мужчины.

17:00, гонка преследования 10 км, женщины.

7 марта

13:45, эстафета 4х7,5 км, мужчины.

16:50, эстафета 4х6 км, женщины.

Этап 9: Эстерсунд, Швеция

11 марта

17:10, индивидуальная гонка 15 км, женщины.

12 марта

17:10, индивидуальная гонка 20 км, мужчины.

13 марта

15:30, одиночная смешанная эстафета.

18:10, смешанная эстафета.

14 марта

15:30, масс-старт 12,5 км, женщины.

18:10, масс-старт 15 км, мужчины.

Этап 10: Холменколлен, Норвегия

18 марта

17:30, спринт 10 км, мужчины.

19 марта

17:30, спринт 7,5 км, женщины.

20 марта

15:45, гонка преследования 10 км, мужчины.

18:00, гонка преследования 10 км, женщины.

21 марта

14:30, масс-старт 15 км, мужчины.

17:00, масс-старт 12,5 км, женщины.

Чемпионат мира по биатлону 2027

Главный турнир сезона состоится в эстонском Отепяя с 10 по 21 февраля. В программу соревнований включены 12 гонок: смешанные эстафеты, спринты, преследования, индивидуальные старты, классические эстафеты и масс-старты.

10 февраля

17:10, смешанная эстафета.

12 февраля

17:30, спринт 10 км, мужчины.

13 февраля

18:00, спринт 7,5 км, женщины.

14 февраля

17:05, гонка преследования 12,5 км, мужчины.

19:30, гонка преследования 10 км, женщины.

16 февраля

18:10, одиночная смешанная эстафета.

17 февраля

18:10, индивидуальная гонка 20 км, мужчины.

18 февраля

18:10, индивидуальная гонка 15 км, женщины.

19 февраля

18:30, эстафета 4х7,5 км, мужчины.

20 февраля

18:30, эстафета 4х6 км, женщины.

21 февраля

16:45, масс-старт 15 км, мужчины.

19:10, масс-старт 12,5 км, женщины.

В прошлом сезоне КМ украинская сборная не завоевала ни одной медали. В мужском общем зачете лучшим среди украинцев стал Виталий Мандзин, занявший 25-е место. В женском рейтинге наивысшую позицию показала Кристина Дмитренко, завершившая сезон на 52-й строчке.

В командных соревнованиях лучшим результатом Украины стало пятое место в одиночной смешанной эстафете на этапе в чешском Нове-Место. После дисквалификации сборной Германии украинцы поднялись на одну позицию в итоговом протоколе. В мужской классической эстафете лучшим результатом стало седьмое место на этапе в Хохфильцене

*время киевское