Кубок мира по биатлону 2026/2027: календарь и расписание всех гонок, точное время начала
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Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 26 ноября 2026 года в финском Контиолахти. В календарь включены этапы в Европе, а главным соревнованием зимы станет чемпионат мира в эстонском Отепяя, который пройдет с 10 по 21 февраля 2027 года.
Календарь Кубка мира по биатлону 2026/2027
Этап 1: Контиолахти, Финляндия
26 ноября
17:10, индивидуальная гонка 20 км, мужчины.
27 ноября
17:10, индивидуальная гонка 15 км, женщины.
28 ноября
14:10, одиночная смешанная эстафета.
16:15, смешанная эстафета.
29 ноября
14:00, спринт 10 км, мужчины.
17:15, спринт 7,5 км, женщины.
Этап 2: Хохфильцен, Австрия
4 декабря
12:25, спринт 7,5 км, женщины.
15:15, спринт 10 км, мужчины.
5 декабря
13:15, гонка преследования 10 км, женщины.
15:30, гонка преследования 12,5 км, мужчины.
6 декабря
12:30, эстафета 4х6 км, женщины.
15:15, эстафета 4х7,5 км, мужчины.
Этап 3: Анси – Ле-Гран-Борнан, Франция
10 декабря
15:15, спринт 7,5 км, женщины.
11 декабря
15:15, спринт 10 км, мужчины.
12 декабря
13:15, гонка преследования 10 км, женщины.
15:45, гонка преследования 12,5 км, мужчины.
13 декабря
13:15, масс-старт 12,5 км, женщины.
15:45, масс-старт 15 км, мужчины.
Этап 4: Поклюка, Словения
2 января
12:25, спринт 10 км, мужчины.
15:10, спринт 7,5 км, женщины.
3 января
12:35, эстафета 4х7,5 км, мужчины.
15:15, эстафета 4х6 км, женщины.
Этап 5: Рупольдинг, Германия
6 января
15:15, эстафета 4х6 км, женщины.
7 января
15:15, эстафета 4х7,5 км, мужчины.
8 января
15:15, спринт 7,5 км, женщины.
9 января
13:00, спринт 10 км, мужчины.
10 января
13:00, гонка преследования 10 км, женщины.
15:45, гонка преследования 12,5 км, мужчины.
Этап 6: Антхольц-Антерсельва, Италия
14 января
15:15, индивидуальная гонка 20 км, мужчины.
15 января
15:15, индивидуальная гонка 15 км, женщины.
16 января
12:45, одиночная смешанная эстафета.
15:30, смешанная эстафета.
17 января
13:45, масс-старт 15 км, мужчины.
16:00, масс-старт 12,5 км, женщины.
Этап 7: Нове-Место, Чехия
21 января
17:30, спринт 7,5 км, женщины.
22 января
17:30, спринт 10 км, мужчины.
23 января
15:45, масс-старт 12,5 км, женщины.
18:00, эстафета 4х7,5 км, мужчины.
24 января
15:35, эстафета 4х6 км, женщины.
18:10, масс-старт 15 км, мужчины.
Этап 8: Оберхоф, Германия
4 марта
15:45, спринт 10 км, мужчины.
5 марта
15:10, спринт 7,5 км, женщины.
6 марта
14:45, гонка преследования 12,5 км, мужчины.
17:00, гонка преследования 10 км, женщины.
7 марта
13:45, эстафета 4х7,5 км, мужчины.
16:50, эстафета 4х6 км, женщины.
Этап 9: Эстерсунд, Швеция
11 марта
17:10, индивидуальная гонка 15 км, женщины.
12 марта
17:10, индивидуальная гонка 20 км, мужчины.
13 марта
15:30, одиночная смешанная эстафета.
18:10, смешанная эстафета.
14 марта
15:30, масс-старт 12,5 км, женщины.
18:10, масс-старт 15 км, мужчины.
Этап 10: Холменколлен, Норвегия
18 марта
17:30, спринт 10 км, мужчины.
19 марта
17:30, спринт 7,5 км, женщины.
20 марта
15:45, гонка преследования 10 км, мужчины.
18:00, гонка преследования 10 км, женщины.
21 марта
14:30, масс-старт 15 км, мужчины.
17:00, масс-старт 12,5 км, женщины.
Чемпионат мира по биатлону 2027
Главный турнир сезона состоится в эстонском Отепяя с 10 по 21 февраля. В программу соревнований включены 12 гонок: смешанные эстафеты, спринты, преследования, индивидуальные старты, классические эстафеты и масс-старты.
10 февраля
17:10, смешанная эстафета.
12 февраля
17:30, спринт 10 км, мужчины.
13 февраля
18:00, спринт 7,5 км, женщины.
14 февраля
17:05, гонка преследования 12,5 км, мужчины.
19:30, гонка преследования 10 км, женщины.
16 февраля
18:10, одиночная смешанная эстафета.
17 февраля
18:10, индивидуальная гонка 20 км, мужчины.
18 февраля
18:10, индивидуальная гонка 15 км, женщины.
19 февраля
18:30, эстафета 4х7,5 км, мужчины.
20 февраля
18:30, эстафета 4х6 км, женщины.
21 февраля
16:45, масс-старт 15 км, мужчины.
19:10, масс-старт 12,5 км, женщины.
В прошлом сезоне КМ украинская сборная не завоевала ни одной медали. В мужском общем зачете лучшим среди украинцев стал Виталий Мандзин, занявший 25-е место. В женском рейтинге наивысшую позицию показала Кристина Дмитренко, завершившая сезон на 52-й строчке.
В командных соревнованиях лучшим результатом Украины стало пятое место в одиночной смешанной эстафете на этапе в чешском Нове-Место. После дисквалификации сборной Германии украинцы поднялись на одну позицию в итоговом протоколе. В мужской классической эстафете лучшим результатом стало седьмое место на этапе в Хохфильцене
*время киевское
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