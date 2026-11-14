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Ковтун, отказавшийся выступать за Украину, сделал заявление после медали чемпионата мира для новой родины

Максим Иншаков

Титулованный гимнаст написал...

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Знаменитый украинский гимнаст Илья Ковтун заявил, что и в дальнейшем намерен выигрывать медали под флагом Хорватии. Об этом спортсмен написал после завоевания серебряной награды чемпионата мира-2026 в Роттердаме, который стал для него первым мировым первенством в составе хорватской сборной.

Ковтун опубликовал сообщение на своей странице в Instagram, в котором поблагодарил представителей гимнастического клуба Sokol Centar из Осека за поддержку. Отдельно он упомянул юных болельщиков, тренеров и сотрудников центра.

"Чемпионат мира в Роттердаме стал моим первым мировым первенством в хорватской форме. Я горжусь тем, что привез в Осек серебряную медаль для своих друзей и подруг", – написал гимнаст.

Илья Ковтун сделал заявление в соцсетях.

Источник: instagram.com/_kovtun_gym_/

Также Ковтун отметил, что поддержка окружающих помогает ему становиться сильнее и настойчивее в стремлении завоевывать награды.

"Их поддержка каждого моего успеха и выступления делает меня все сильнее и настойчивее в борьбе за медали. Благодаря этим людям, которые сопровождают и поддерживают меня на каждом шагу, я становлюсь лучшим гимнастом", – добавил спортсмен.

Илья Ковтун.

Источник: instagram.com/_kovtun_gym_/

В завершение публикации Ковтун подчеркнул, что для него будет честью и дальше подниматься на пьедестал под хорватским флагом.

"Для меня будет честью и в дальнейшем завоевывать медали под флагом Хорватии. Надеюсь, что смогу заставить вас всех гордиться мной", – написал гимнаст.

Илья Ковтун на ЧМ.

Источник: instagram.com/_kovtun_gym_/

Для 23-летнего Ковтуна чемпионат мира в Роттердаме стал первым после смены спортивного гражданства. Ранее он представлял Украину, в составе которой завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2024 в Париже в упражнениях на параллельных брусьях.

Илья Ковтун выступил на параллельных брусьях

В июле 2025 года гимнаст официально перешел под флаг Хорватии. После завершения предусмотренного правилами периода ожидания он получил возможность выступать за новую сборную.

В августе Ковтун выиграл "золото" чемпионата Европы в многоборье, опередив на одну тысячную представителя РФ. После этого в сборной России назвали Илью слабым соперником.

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