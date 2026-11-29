Ковтун, отказавшийся выступать за Украину, рассказал о последствиях смены гражданства на хорватское

Знаменитый украинский спортивный гимнаст Илья Ковтун признался, что после смены спортивного гражданства на хорватское, особого потока претензий от оставшихся в Украине спортсменов не получил. По словам 23-летнего уроженца Черкасс, хотя его поступок и обсуждали в интервью и социальных сетях, никакого хейта не было.

Ведущая Youtube-проекта Sportcast Паола Борович спросила Илью, связывались ли с ним украинские спортсмены, чтобы упрекнуть в отъезде и нежелании оставаться на родине.

Ковтун и Борович. Источник: Кадр из видео

Гимнаст ответил, что личных сообщений с подобными претензиями почти не было. Вместе с тем некоторые спортсмены высказывались о его решении в интервью, обсуждая смену гражданства и отъезд из Украины.

Ковтун признался, что в тот период его страница в Instagram переживала пик популярности. При этом наибольший интерес к публикациям, по его наблюдениям, вызывали именно негативные комментарии.

Спортсмен рассказал, что спокойно относился к критике и не воспринимал подобные высказывания всерьез. Некоторые комментарии даже вызывали у него смех.

"Это были мелкие глупости, над некоторыми я даже смеялся, когда читал: ну забавно. В общем, я принял все нормально", – заявил Ковтун в интервью хорватскому спортивному изданию Sportske novosti.

Что еще сказал Ковтун в интервью Sportske novosti.:

Напомним, что в составе сборной Украины Ковтун завоевал две медали чемпионатов мира в личном многоборье: "бронзу" в 2021 году и "серебро" в 2023-м.

17-летний Ковтун с медалями. Источник: European Gymnastics

В его активе также титул чемпиона Европы на параллельных брусьях в 2023 году, три золотые награды континентального первенства в 2024-м и "серебро" Олимпиады-2024 на этом же снаряде. В Париже он также стал четвертым в многоборье и вольных упражнениях. В честь гимнаста назван элемент на параллельных брусьях, включенный в международные правила.

Ковтун с тренером Ириной Горбачевой. Источник: НОК Украины

В августе Ковтун стал чемпионом Европы в многоборье, уже выступая за Хорватию. Он опередил российского гимнаста всего на 0,001 балла и завоевал для новой сборной "золото". После победы представители российской команды негативно высказались о спортсмене, назвав его слабым соперником. В октябре на чемпионате мира в Нидерландах украинец вновь оказался в центре внимания из-за инцидента с российским гимнастом.

Ковтун с медалью

Ранее Ковтун объяснял обстоятельства перехода в хорватскую сборную, назвав смену спортивного гражданства самым сложным решением в своей карьере. Кроме того, гимнаст рассказал о своих достижениях, которыми порадовал Украину.

Ковтун (крайний слева) в сос... Развернуть

Тренер спортсмена Ирина Горбачева, в свою очередь, утверждала, что Украина не оплачивала подготовку Ковтуна к Олимпийским играм 2024 года. В интервью OBOZ.UA она также подробно рассказала о подготовке гимнаста к олимпийскому турниру.