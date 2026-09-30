Костюк рассказала, что с ней произошло после финала с Соболенко на турнире в Австралии

Вторая ракетка Украины Марта Костюк призналась, что ее довели до слез фанаты, которые обрушились с критикой за отказ пожимать руку Арине Соболенко после поражения в финале турнира в Брисбене. Нашу соотечественницу также захейтили за то, что она в своей речь не упомянула беларусскую теннисистку.

Об этом Костюк рассказала во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондентка OBOZ.UA Елена Павлова. По словам 24-летней спортсменки, ее в буквальном смысле шокировали поклонники тенниса, которые совершенно наплевали на то, что сейчас происходит в Украине.

Марта Костюк із трофеєм за 2-ге місце

Аріна Соболенко

"На меня обрушилось много хейта из-за того, что я не упомянула Арину Соболенко в своей речи и не пожала ей руку. Тогда мне было очень тяжело. Вечером после матча я даже лежала в постели и плакала, потому что просто не могла понять, почему вообще нет сочувствия, почему люди не понимают, через что сейчас проходят люди в Украине, у которых нет света, нет тепла. Мне от этого было просто по-человечески тяжело. Но я знаю свои ценности, знаю, за что стою и о чем говорю. Поэтому сейчас мне уже все равно, что об этом пишут", – сказала киевлянка.

Марта Костюк Источник: Тарас Безпалий

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