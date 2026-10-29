Контракт подписан: "Ливерпуль" решил усилиться украинцем

Украинский футбольный скаут Андрей Федченков с начала 2027 года начнет работу в стане легендарного английского "Ливерпуля". 30-летнии менеджер переберется на стадион "Энфилд" из бразильского "Фламенго", где он возглавлял отдел по поиску новых игроков для усиления состава.

Об этом информирует ESPN. Федченков возглавил скаутское направление во "Фламенго" в начале 2025 года по протекции спортивного директора Жозе Боту, с которым он работал в греческом ПАОКе и донецком "Шахтере". Украинец специализируется на рынках Южной Америки, Японии и Европы.

Футболисты "Ливерпуля" празднуют победу. Источник: ФК "Ливерпуль"

Андрей Федченков (справа). Источник: ФК "Фламенго"

С "Ливерпулем" наш соотечественник подписал соглашение, которое начнет действовать с 1 января 2027 года. Срок его действия не называется. Известно, что Федченко также работал во львовских "Карпатах" и валлийском "Кардифф Сити".

Напомним, ранее медиа информировали об интересе "Ливерпуля" к защитнику сборной Украины Илье Забарному. Футболист "Пари Сен-Жермена" может покинуть французский клуб уже в зимнее трансферное окно и перейти в стан "красных", которых с нового сезона тренирует бывший наставник киевлянина в "Борнмуте" Андони Ираола.

"Ливерпуль" выступает на "Энфилде". Источник: ФК "Ливерпуль"

Илья Забарный

Как сообщал OBOZ.UA, итальянская "Болонья" готовится досрочно разорвать арендное соглашение с украинским форвардом Артемом Довбиком.