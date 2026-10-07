Бывшему мужу Навки прилетела карма за любовь к Путину и поддержку "СВО"

Знаменитый российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин не получил нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU) и остался вне международного турнира в Братиславе. Решение было принято после проверки его заявки, а сам специалист уже объявил о намерении добиваться пересмотра вердикта через спортивный арбитраж.

Александр Жулин. Источник: СЭ

ISU официально сообщил об отказе Жулину в предоставлении статуса персонала индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN). Без этого допуска тренер не смог сопровождать своих подопечных на международных стартах, включая танцевальный дуэт Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный.

Александр Жулин. Источник: sports.ru

В организации отметили, что каждая заявка рассматривается индивидуально. По итогам проверки комиссия пришла к выводу, что Жулин не соответствует установленным критериям для работы на соревнованиях под нейтральным статусом. Какие именно требования стали основанием для отказа, в ISU раскрывать не стали, сославшись на конфиденциальность процедуры до завершения возможных апелляций.

Жулина не пустили на турниры. Источник: https://t.me/skatingoutloud/928

У российского специалиста есть 21 день на обжалование решения. Сам Жулин уже заявил, что не согласен с выводами комиссии и вместе с юристами готовит обращение в Спортивный арбитражный суд.

Александр Жулин. Источник: КП в Украине

За последние годы тренер неоднократно выступал с публичными заявлениями в поддержку политики Кремля и войны против Украины. В январе 2026 года он говорил, что так называемая "специальная военная операция" важнее Олимпийских игр.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Жулин также распространял тезисы российской пропаганды. В частности, он утверждал, что происходящее связано не с российско-украинской войной, а с попытками западных стран бороться против России.

Александра Жулина высмеяли в сети

Кроме того, тренер неоднократно демонстрировал поддержку Владимиру Путину. Он называл себя его поклонником и критиковал отношение украинских спортсменов к представителям РФ на международных соревнованиях. В одном из интервью 2025 года Жулин жаловался на бойкот со стороны украинцев и заявлял, что большинство людей в мире якобы нормально относятся к россиянам.

Путин и Жулин. Источник: ТАСС

Александр Жулин известен не только спортивной карьерой, но и браком с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой, который завершился разводом в 2010 году. После расставания бывшие супруги сохранили публичную известность в мире фигурного катания.