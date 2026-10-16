Экс-футболист "Динамо" погиб в Донецкой области: бывший полузащитник сборной Украины пытался вырваться из окружения

Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб на войне с российскими оккупантами. Полузащитник, который за свою карьеру успел поиграть за киевское "Динамо" и "Днепр", 20 месяцев считался пропавшим без вести. А 16 октября о гибели спортсмена и защитника сообщила его жена.

Максимюк вступил в ряды Вооруженных сил Украины осенью 2022 года. Сначала был частью мобильной огневой группы, которая уничтожала вражеские воздушные цели. Со временем бывшего полузащитника сборной перевели из Луцка на Харьковское направление.

Роман был наводчиком в 25-й Сичеславской воздушно-штурмовой бригаде и в течение длительного времени воевал на самых горячих направлениях. В бригаде рассказывали, что на фронте он сражался, как лев. За что впоследствии и получил награду.

Максимюк в составе ВСУ. Источник: Facebook Святослава Сироты

В последний раз 50-летний военный выходил на связь 30 января 2025 года, когда позвонил своей жене Вере и предупредил, что находится на позиции на Покровском направлении и с ним долгое время может не быть связи. После этого о нем не было никаких известий.

Сообщалось, что Максимюк пытался вырваться из окружения российских оккупантов в Донецкой области, но с начала 2025 года числился пропавшим без вести при особых обстоятельствах. 7 июня 2025 года сборная Украины вышла на товарищеский матч с Канадой в футболках и военных кителях бывшего игрока "Волыни".

Сборная Украины в футболке Максимюка. Источник: УАФ

Роман Максимюк. Источник: "Волынь"

Родные и близкие до последнего надеялись, что Роман каким-то образом смог спастись, но чуда не произошло. Идентифицировать футболиста удалось благодаря анализу ДНК, который в свое время сдала его дочь Даша. Он и подтвердил гибель Максимюка.

"Чуда не произошло... Год надежды, ожидания, молитв и веры... Год, в течение которого мы жили между небом и землей, хватались за малейшую надежду и верили, что Рома вернется домой. Спасибо всем, кто молился, поддерживал, помогал искать и не давал угаснуть надежде. Спасибо каждому, кто помнил о Роме вместе с нами. Прошу помнить моего Рома. Он был не просто пропавшим без вести. Он был мужем, папой, сыном, другом. Человеком, которого любили и ждали", – сообщила Вера Максимюк.

Жена сообщила о гибели

Максимюк был уроженцем села Быткив в Ивано-Франковской области, начинал свою футбольную карьеру в "Прикарпатье". В 1998–99 годах играл за питерский "Зенит", с которым в 1999 году выиграл Кубок России. После чего вернулся в Украину, где выступал за киевское "Динамо", "Днепр", "Волынь" и "Черноморец", стал чемпионом страны в 2000 году в составе киевлян.В 1998-2002 годах

Роман провел пять матчей за сборную Украины, а на клубном уровне больше всего представлял Волынь, за которую отбегал 89 поединков, и Днепр – 85 при 11 голах.

Максимюк выступал за "Днепр". Источник: FanDay

"Максимюк никогда не боялся борьбы, всегда шел до конца. У него было немало достоинств, которые позволяли ему играть в крупных клубах. И не просто играть, а быть лидером в каждой из команд. Он – действительно смелый человек. Тем более что его никто не забирал в ВСУ – он сам ушел на фронт, следуя зову своего сердца. И воевал в самой горячей точке", – рассказывал тренер Юрий Вернидуб.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия убила семью юного футболиста, а также учительницу и её мать.