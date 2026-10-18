Бывший чемпион мира по боксу внезапно умер в Мексике

Бывший чемпион мира по версии WBA аргентинец Хорхе Кастро умер в возрасте 59 лет после того, как потерял сознание в бинго-зале в городе Морон. По данным полиции, причиной резкого ухудшения его состояния стало падение уровня инсулина из-за диабета, пишет ESPN.

Медиков вызвали на место происшествия, однако спасти боксера не удалось. Его дочь Кимей находилась рядом с отцом и рассказала, что врачи пытались реанимировать его. Прокуратура Морона расследует обстоятельства смерти.

Хорхе Кастро умер. Источник: ESPN

Кастро был одним из самых известных боксеров Аргентины. В августе 1994 года он завоевал вакантный титул WBA в среднем весе, победив Реджи Джонсона в Буэнос-Айресе.

Самый известный бой в карьере аргентинца состоялся 10 декабря того же года в мексиканском Монтеррее. Кастро защищал чемпионский пояс в поединке с американцем Джоном Дэвидом Джексоном и большую часть боя находился под серьезным давлением соперника. У него опухли оба глаза, а сам он был близок к поражению нокаутом.

Хорхе Кастро (справа)

В девятом раунде Кастро сумел переломить ход боя. Он попал левым боковым в подбородок Джексону и отправил его в нокдаун, а затем еще дважды уронил американца. После третьего падения рефери остановил поединок. Журнал The Ring признал эту встречу боем года.

Хорхе Кастро

Всего Кастро провел на профессиональном ринге 144 боя. Он одержал 130 побед, 90 из которых нокаутом, потерпел 11 поражений и трижды завершал поединки вничью.

В последние годы бывший чемпион помогал благотворительным столовым и общественным центрам в окрестностях Буэнос-Айреса, в том числе в Ломас-де-Саморе и Мороне.