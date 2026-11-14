"Когда в Москве помог Усику..." Промоутер сделал откровенное признание про украинского чемпиона

Известный немецкий промоутер Калле Зауэрланд, представляющий интересы британского боксера Витала Райли (14-0, 7 КО), рассказал о своей роли в карьере Александра Усика (25-0, 16 КО) и назвал лучший период в выступлениях украинца. По его мнению, вершиной карьеры Усика стал первый тяжелый вес, а одним из главных боев в этом дивизионе было противостояние с латвийцем Майрисом Бриедисом.

Зауэрланд вспомнил финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором Усик в июле 2018 года победил Мурата Гассиева единогласным решением судей. Поединок состоялся в Москве, а на кону стояли четыре чемпионских пояса первого тяжелого веса. После этой победы украинец стал абсолютным чемпионом мира.

"Я был непосредственно вовлечен в карьеру Усика в первом тяжелом весе и сыграл в ней определенную роль. Мне особенно запомнилось, как в Москве в тот знаменитый вечер я помог ему завоевать четвертый чемпионский пояс. Для меня именно тот момент стал вершиной его карьеры", – рассказал промоутер в интервью Fight Wire.

При этом Зауэрланд считает, что соперники украинца в первом тяжелом весе представляли более высокий уровень конкуренции, чем боксеры, с которыми он встречался после перехода в супертяжелый дивизион. В качестве примера промоутер привел бой Усика с Майрисом Бриедисом.

"Я ни в коем случае не хочу умалять достижения Тайсона Фьюри или Энтони Джошуа. Но если сравнить соперников Усика в первом тяжелом весе с теми, с кем он встречался в супертяжелом дивизионе, уровень первых противостояний был значительно выше. Взять хотя бы бой с Бриедисом. В тот вечер он находился на пике своей карьеры. Для меня именно противостояние с Бриедисом стало высшей точкой карьеры украинца", – заявил Зауэрланд.

Калле Зауэрланд. Источник: Кадр из видео

Промоутер также высказался о возможном возвращении Усика в первый тяжелый вес ради поединка с обладателем титулов WBA и WBO Дэвидом Бенавидесом (32-0, 25 КО). Он назвал такое противостояние отличным вариантом и отметил, что в дивизионе достаточно интересных боев для организации нового турнира Всемирной боксерской суперсерии.

Александр Усик с чемпионскими поясами.

Зауэрланд не исключил, что после поединка с Бенавидесом Усик мог бы встретиться с Виталом Райли. При этом он подчеркнул, что сейчас представляет интересы британского боксера и рассчитывает на его дальнейшее продвижение к чемпионским титулам.

"Я видел лучшего Усика и хорошо знаю, на что он способен. Сейчас наши пути пересекаются в идеальный для нас момент. Он идет на спад, а мы движемся вверх. Однажды Витал Райли станет абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе", – заявил промоутер.

Давид Бенавидес

Напомним, что Калле Зауэрланд был организатором и главным промоутером Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), которая стала переломным этапом в карьере Александра Усик а . В сезоне 2017–2018 годов украинец смог за один год объединить все четыре чемпионских пояса, победить в финале WBSS в первом тяжелом весе и выйти на мировой уровень.