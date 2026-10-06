Клуб российского предпринимателя выгнал украинского тренера "за худший результат в истории"

Украинский тренер Дмитрий Чигринский покинул пост главного тренера кипрской "Красавы" после провального старта сезона. Команда проиграла все четыре первых матча чемпионата Кипра и после четырех туров не набрала ни одного очка.

Для 39-летнего Чигринского назначение в "Красаву" стало первым опытом работы главным тренером. До этого бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины входил в тренерский штаб греческого "Ариса". Кипрский клуб специалист возглавил в июле 2026 года.

Дмитрий Чигринский уволен из "Красавы". Источник: https://www.instagram.com/krasavafc

Начало сезона оказалось крайне неудачным. "Красава" уступила во всех четырех стартовых турах чемпионата Кипра, забив два мяча и пропустив десять. С учетом товарищеских матчей летней подготовки показатели команды составили четыре забитых и 21 пропущенный гол.

Чигринский провально проработал в клубе. Источник: https://www.instagram.com/krasavafc

После четырех туров "Красава" занимает последнее, 12-е место в чемпионате Кипра. На этом фоне клуб объявил об уходе Чигринского с должности, однако окончательно оформить разрыв трудовых отношений сторонам пока не удалось.

Контракт украинского специалиста продолжает действовать из-за разногласий по условиям его расторжения. Пресс-секретарь "Красавы" Христофорос Михаилудис заявил, что клуб недоволен позицией тренера.

Дмитрий Чигринский. Источник: https://www.instagram.com/krasavafc

По словам представителя кипрского клуба, остальные члены тренерского штаба, Иван Стойкович, Антониос Курис и Клеантис Эфстатиадис, согласились на предложенную компенсацию и подписали необходимые документы. Чигринский и его агент, как утверждает Михаилудис, настаивают на собственных условиях и отказываются оформлять расторжение контракта.

В "Красаве" рассчитывают урегулировать спор без дальнейшего конфликта и ожидают изменения позиции украинского специалиста.

Владельцем и президентом "Красавы" является российский блогер и бывший футболист Евгений Савин. После начала полномасштабной войны он осудил агрессию России и перевез клуб на Кипр.

Евгений Савин и Дмитрий Чигринский. Источник: https://www.instagram.com/krasavafc

Сообщается, что после ухода Чигринского команду возглавит испанский специалист Гильермо.