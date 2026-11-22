"Харьковские Соколы" эффектно обыграли "Запорожье" в Суперлиге GGBET

Харьковские Соколы успешно завершили 7-й тур чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET, уверенно обыграв Запорожье на своем паркете со счетом 82:58. Подопечные Евгения Исакова потерпели второе поражение подряд, а команда Дмитрия Забирченко одержала уже девятую победу.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Киев, СК Венето

Киев-Баскет – Запорожье 82:58 (22:12, 21:21, 18:17, 21:8)

Харьковские Соколы: Сушкин (14 + 4 подбора + 6 передач), Соловьев (15 + 3 подбора), Клевзуник (14 + 6 подборов + 3 передачи), Сандул (7 + 3 подбора + 2 передачи), Хохоник (4 + 6 подборов + 10 передач) – старт; Романица (12 + 5 подборов + 3 передачи), Клебан (13), Безима (0), Лещина (3), Змиевский (0).

Запорожье: Николайчук (8 + 5 подборов), Пауэлл (14 + 12 подборов), Илеледжи (12), Мартынов (14 + 2 передачи), Буц (7 + 4 подбора + 3 передачи ) – старт; Величко (3 + 3 подбора), Киктев (0) Петренко (0), Климанов (0).

Киев-Баскет – Запорожье. Источник: ФБУ

Ключевое из матча

Пропустив стартовые два очка, Харьковские Соколы сразу же включились в игру и завладели инициативой, уверенно выиграв первую четверть с двойным преимуществом. Хозяева хорошо защищались и неплохо атаковали, забросив три броска с периметра и шесть со средней и ближней дистанции. У Запорожья в начале дела шли не слишком хорошо, однако уже во второй десятиминутке подопечные Евгения Исакова проснулись и начали отрезок рывком 8:0, который почти на 100% "ликвидировал" гандикап "соколов". Игра продолжилась в конкурентной борьбе, в результате которой харьковчане вернули себе двойное преимущество. На перерыв команды ушли при счете 43:33 в их пользу.

В третьей четверти гости снова приблизились к подопечным Дмитрия Забирченко, но их старания нивелировали несколько горячих минут хозяев, за которые они трижды попали с периметра и успешно реализовали пару быстрых отрывов. Несмотря на все попытки команды Евгения Исакова, на заключительный период матча они выходили с непростой задачей – отыграть 11 очков отставания. И совсем с ней не справились: харьковчане взрывно начали последнюю десятиминутку и еще до ее экватора фактически сняли вопрос о победителе, оторвавшись от соперника более чем на 20 очков.

Итоговый счет – 82:58.

Киев-Баскет – Запорожье. Источник: ФБУ

Герой матча

Денис Клевзуник. За 37 минут на паркете защитник набрал 14 очков, 6 подборов и 3 передачи. Показатель эффективности – 16. Кроме него, отличные выступления у Сушкина (14 + 4 подбора + 6 передач), Соловьева (15 + 3 подбора), Романицы (12 + 5 подборов + 3 передачи) и Хохоника, который к 4 очкам и 6 подборам добавил еще и 10 передач.

У Запорожья дабл-дабл оформил Джулиан Пауэлл, записавший в свой актив 14 + 12 подборов. Также у него самый высокий показатель эффективности в матче – 19.

Киев-Баскет – Запорожье. Источник: ФБУ

Цифры матча

9-я победа подряд для Харьковских Соколов!

10:2 – реализованные трехочковые в пользу харьковчан.

36:36 – равенство по подборам.

28:3 – тотальное преимущество скамейки запасных хозяев.

Что дальше

Запорожье на следующей неделе в Днепре примет Прикарпатье-Говерлу и Хмельницкий. В свою очередь, Харьковские Соколы вернутся на паркет в декабре.