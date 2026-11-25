Израиль пожаловался в УЕФА на случившееся в Лиге чемпионов. Видео

Правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху направило жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций на турецкий "Галатасарай", пишет The Atletic. Поводом стали баннеры в поддержку Палестины, которые болельщики стамбульского клуба разместили на трибунах перед матчем Лиги чемпионов против английской "Астон Виллы".

Банер в поддержку Палестины. Источник: The Atletic.

Как сообщил президент "Галатасарая" Дурсун Озбек в заявлении турецкому телеканалу HT Spor, клуб получил уведомление о претензиях со стороны израильского правительства. По его словам, израильская сторона обратилась в УЕФА из-за лозунгов, появившихся на стадионе.

Встреча с "Астон Виллой" состоялась во вторник, 24 ноября. Перед игрой на трибунах стадиона "Али Сами Йен" появились несколько крупных баннеров с посланиями в поддержку жителей сектора Газа.

Банер в поддержку сектора Газа

На одном из них было написано: "Никогда не забывайте Газу, не молчите о геноциде". Другой содержал обращение: "Вы достоинство, честь и гордость человечества, о Газа". Еще один баннер за воротами призывал: "Освободите Палестину".

Озбек заявил, что позиция клуба не связана с политической деятельностью, а основана на гуманности и совести. Он также подчеркнул, что турецкий народ продолжит поддерживать палестинцев и не будет молчать о происходящем с ними.

Глава "Галатасарая" выразил надежду, что УЕФА не станет удовлетворять жалобу, которую он назвал продиктованной политическими мотивами. По мнению Озбека, защита футбола от политики не должна подразумевать наказание за проявления человечности и сочувствия.

Футболист Галатасарая на фоне баннера

В УЕФА отказались комментировать, поступало ли официальное обращение от израильского правительства. При этом в организации уточнили, что флаги и изображения Палестины не считаются провокационными и разрешены на соревнованиях под эгидой союза без применения дисциплинарных санкций.

"Галатасарай" и прежде демонстрировал поддержку палестинцам во время европейских матчей. Клуб также публиковал соответствующие материалы в своих официальных аккаунтах. В частности, на играх нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов появлялись баннеры с надписью: "Человечество потеряло совесть в Газе".