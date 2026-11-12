Итальянский клуб решил выгнать звезду сборной Украины из-за высокой зарплаты

Форвард сборной Украины Артем Довбик оказался в неприятной ситуации в итальянской "Болонье", куда он перебрался три месяца назад на правах аренды из "Ромы". "Россоблю" действительно рассматривают возможность досрочно отказаться от услуг нашего соотечественника и уже в январе вернуть его в стан столичных "волков".

Об этом пишет портал VoceGiallorossa со ссылкой на издание Il Resto del Carlino. Двумя главными причинами такой позиции болонского клуба является низкий уровень игры Довбика, а также его высокая зарплата, которая составляет три миллиона евро в год.

Артем Довбик может покинуть "Болонью". Источник: ФК "Болонья"

Артем Довбик. Источник: УАФ

Украинец перебрался на "Ренато Даль'Ара" по инициативе тренера Доменико Тедеско, однако тот был отправлен в отставку еще в сентябре. Артем не смог сработаться с новым наставником "Болоньи" Раффаэле Палладино, который не раз высказывал недовольство работой нападающего на тренировках.

В нынешнем сезоне украинец выходил на поле всего в пяти матчах, получив 105 игровых минут. За это время Довбик успел отметиться одним забитым мячом.

Раффаэеле Палладино. Источник: ФК "Болонья"

Артем Довбик на Евро-2020

Как сообщал OBOZ.UA, полный стадион в Париже устроил овации футболисту сборной Украины Илье Забарному, скандируя его имя.