Испанский Eurosport набросился с критикой на Свитолину из-за первой ракетки России

Лучшая теннисистка Украині Элина Свитолина стал объектом критиком со стороны испанского журналиста Фернандо Мурсиего за финал Итогового турнира. Сотруднику телеканала Eurosport не понравилось, что наша соотечественница отказалась пожимать руку россиянке Мирре Андреевой, а также не упомянула ее в речи.

Об этом Мурсиего написал в своей колонке на официальном сайте вещателя, которая позже была удалена. В своем тексте журналист восхитился поведением Андреевой. Первая ракетка РФ после победы отметила, что Свитолина добилась невероятного успеха после рождения дочери, чем вдохновляет других теннисисток.

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Журналист возмутился, что украинка сухо отреагировала на слова соперницы, а затем отметился нападками на Элину из-за ее отношения представительницам РФ. Мурсиего назвал Андрееву ребенком, который не может "нести за политические и военные решения своей страны".

Отметим, что испанец также оставил сообщение на своей странице в соицальной сети Х, ранее известной как Twitter, со словами "Сколько можно, Свитолина?" После критики в свой адрес Мурсиего удалил пост, а его текст на сайте Eurosport теперь не доступен.

Фернандо Мурсиего. Источник: Instagram Фернандо Мурсиего

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