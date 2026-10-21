Иностранный тренер едет в Киев тренировать "Динамо". Названа фамилия
Руководство столичной команд...
Источник: cozadzien.pl
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Польский специалист Даниэль Войташ присоединится к тренерскому штабу киевского "Динамо". По информации польского meczyki.pl, 44-летний тренер уже направляется в Киев после увольнения из "Радомяка".
Даниэль Войташ.
Источник: meczyki.pl
Войташ станет частью штаба Мацея Кендзьорека, который временно исполняет обязанности главного тренера украинского клуба. По данным источника, руководство "Динамо" организовало транспорт, чтобы доставить специалиста из Радома в Киев.
Мацей Кендзьорек.
Источник: instagram.com/maciekkedziorek/
Кендзерек работает в киевском клубе с 2025 года. Ранее поляк входил в тренерский штаб Александра Шовковского, а затем помогал Игорю Костюку. После увольнения последнего он получил обязанности главного тренера.
Игорь Костюк покидает столичный клуб.
Источник: "Динамо" Киев от Шурика
Пока Кендзерек официально остается исполняющим обязанности, однако формирование собственного штаба указывает на подготовку к более продолжительной работе с командой.
Войташ до недавнего времени работал в "Радомяке", куда пришел в октябре 2025 года. За это время он сотрудничал со всеми главными тренерами клуба, начиная с Гонсалу Фейю. Ранее польский специалист также входил в штаб португальского тренера в варшавской "Легии".
Даниэль Войташ.
Источник: instagram.com/1910radomiak/
Ближайший матч киевляне проведут в пятницу против "Кудривки". Перед этой встречей "Динамо" занимает четвертое место в чемпионате Украины, отставая от лидирующего "Шахтера" на восемь очков при одном матче в запасе.