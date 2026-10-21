Иностранный тренер едет в Киев тренировать "Динамо". Названа фамилия

Польский специалист Даниэль Войташ присоединится к тренерскому штабу киевского "Динамо". По информации польского meczyki.pl, 44-летний тренер уже направляется в Киев после увольнения из "Радомяка".

Даниэль Войташ. Источник: meczyki.pl

Войташ станет частью штаба Мацея Кендзьорека, который временно исполняет обязанности главного тренера украинского клуба. По данным источника, руководство "Динамо" организовало транспорт, чтобы доставить специалиста из Радома в Киев.

Мацей Кендзьорек. Источник: instagram.com/maciekkedziorek/

Кендзерек работает в киевском клубе с 2025 года. Ранее поляк входил в тренерский штаб Александра Шовковского, а затем помогал Игорю Костюку. После увольнения последнего он получил обязанности главного тренера.

Игорь Костюк покидает столичный клуб. Источник: "Динамо" Киев от Шурика

Пока Кендзерек официально остается исполняющим обязанности, однако формирование собственного штаба указывает на подготовку к более продолжительной работе с командой.

Войташ до недавнего времени работал в "Радомяке", куда пришел в октябре 2025 года. За это время он сотрудничал со всеми главными тренерами клуба, начиная с Гонсалу Фейю. Ранее польский специалист также входил в штаб португальского тренера в варшавской "Легии".

Даниэль Войташ. Источник: instagram.com/1910radomiak/

Ближайший матч киевляне проведут в пятницу против "Кудривки". Перед этой встречей "Динамо" занимает четвертое место в чемпионате Украины, отставая от лидирующего "Шахтера" на восемь очков при одном матче в запасе.