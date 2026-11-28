Илья Малинин побил мировой рекорд на старте сезона после провала на Олимпиаде. Видео

Знаменитый американский фигурист Илья Малинин установил новый мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Токио. На турнире NHK Trophy 27 ноября 21-летний спортсмен получил 114,81 балла, превзойдя достижение своего соотечественника Нейтана Чена, которое держалось почти пять лет.

Илья Малинин

Малинин превзошел предыдущий рекорд на 0,84 балла. Чен набрал 113,97 балла на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Кроме того, американец улучшил собственный личный результат более чем на 3,5 балла.

Малинин шокирован своим результатом. Источник: Кадр из видео

Прокат Малинина оказался лучшим не только по общей оценке, но и по технической составляющей. За исполнение элементов судьи начислили ему 68,40 балла. Предыдущее мировое достижение принадлежало Чену и составляло 65,98 балла. За компоненты программы американец получил еще 46,41 балла.

Илья Малинин. Источник: Кадр из видео

Фигурист чисто исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Все непрыжковые элементы были оценены на четвертый уровень сложности.

Ближайшим преследователем Малинина стал японец Шун Сато, набравший 96,78 балла. Американец опередил его сразу на 18,03 балла.

Тройка призеров

Особое значение имела музыка, под которую выступал спортсмен. Его короткая программа поставлена на композицию Cantata Memoria и посвящена памяти 28 представителей фигурного катания, погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном в январе 2025 года.

После выступления Малинин признался, что не испытывал особого давления и выходил на лед с намерением получить удовольствие от катания и атмосферы соревнований. Поэтому итоговая оценка стала для него неожиданностью.

Илья Малинин. Источник: Кадр из видео

На NHK Trophy американец также выиграл произвольную программу, получив 190,50 балла. По итогам двух выступлений он набрал 305,31 балла и стал победителем турнира.

При этом мировой рекорд по сумме двух программ остался у Нейтана Чена. Его достижение составляет 335,30 балла.

Малинин также владеет мировым рекордом в произвольной программе: в декабре 2024 года на Финале Гран-при ISU он набрал 238,24 балла, исполнив семь четверных прыжков. Кроме того, в сентябре 2022 года американец стал первым фигуристом, которому удалось чисто приземлить четверной аксель на официальных соревнованиях.

Как сообщал OBOZ.UA, на Олимпийских играх-2026 в Италии Малинин сенсационно провалился, оставшись без "золота" и заняв лишь восьмое место. Победу добыл казах Михаил Шайдоров.