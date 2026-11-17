"Грузины просто унижают нас". Футболистов сборной Украины призвали ответить на слова игрока "Шахтера"

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Александр Кучер призвал сборную Украины обыграть Грузию в матче Лиги наций. По его мнению, дополнительным стимулом для футболистов должны стать высказывания защитника грузинской команды и донецкого "Шахтера" Ираклия Азарова, о которых рассказал полузащитник украинцев Георгий Судаков.

Ираклий Азаров (в центре)

Встреча пройдет в словацком Кошице и начнется в 21:45. Украина подходит к игре на третьем месте в группе с четырьмя очками и уже не имеет шансов на повышение в классе. Грузия набрала два балла и занимает последнюю строчку.

Таблица группы В в Лиге наци... Источник: Скриншот, FlashScore Развернуть

Подопечных Андреа Мальдера устроит ничья, которая позволит сохранить место в дивизионе B. В случае поражения украинская команда опустится на последнее место и будет вынуждена сыграть стыковые матчи за сохранение прописки в дивизионе.

Георгий Судаков (справа)

Поводом для заявления Кучера стали слова Судакова о разговоре с Азаровым перед матчем. Оба футболиста ранее выступали за "Шахтер". По словам украинского полузащитника, грузинский защитник заявил, что собирается обыграть сборную Украины.

"Забавный парень, он мне очень нравится. Он сказал, что завтра надерет нам задницу. Я ответил: "Давай поговорим завтра после матча". Желаю им удачи, но, как уже говорил, мы на 100% сосредоточены на своей игре. Я буду говорить только после матча", – рассказал Судаков на пресс-конференции.

Кучер в разговоре с журналистом NV призвал украинских футболистов ответить сопернику непосредственно на поле. Бывший защитник "Шахтера" подчеркнул, что в первую очередь ждет от национальной команды самоотдачи и характера.

"Я хочу видеть прежде всего самоотдачу. Я видел, что пишут медиа. Грузины говорили: мы там с вами так и так сделаем. Открыто уже это говорят. Хоть какой-то характер у нас есть? Надо ответить на это на футбольном поле, за эти высказывания.

Я имею в виду, что Судаков рассказал, что Азаров сказал: мы вас на футбольном поле прямо... Надо им ответить. Не словами, а на футбольном поле. Надо за такие слова отвечать. И чтобы наши игроки все понимали, что грузины должны ответить за это. Они уже просто унижают нас, знаете. Унижение идет", – заявил Кучер.

Александр Кучер

Как сообщал OBOZ.UA, в первом матче группового этапа сборные Украины и Грузии сыграли вничью со счетом 0:0.