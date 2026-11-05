Грандиозный скандал в теннисе. Неприятная правда про первую ракетку России неожиданно попала в прямой эфир. Видео

Вторая ракетка США Джессика Пегула (№5 WTA) оказалась в центре скандала после того, как ее разговор с тренером о лучшей теннисистке России Мирре Андреевой (№3 WTA) попал в прямой эфир. Спортсменка не знала, что установленные на тренировочном корте микрофоны передают не только звуки игры, но и частные беседы.

Джесика Пегула

Инцидент произошел во время подготовки к Итоговому турниру WTA, который впервые проходит в Индиан-Уэллсе. Организаторы транслировали тренировочные занятия участниц соревнований, однако не предупредили игроков и их тренерские штабы о том, что разговоры на корте также могут попасть в эфир.

Во время беседы со своим тренером Марком Ноулзом Пегула высказалась о 18-летней Мирре Андреевой, занимающей третье место в мировом рейтинге. Американка назвала россиянку "дивой" и заявила, что той необходимо поставить себя на место.

"Я думаю, она хорошая девушка, просто она дива. Ее нужно поставить на место", – сказала Пегула.

Затем американская теннисистка раскритиковала работу испанского специалиста Кончиты Мартинес, которая тренирует Андрееву с апреля 2024 года. По мнению Пегулы, наставница сама поощряет поведение своей подопечной.

"Кончита всегда была очень любезна со мной, но я немного потеряла к ней уважение, потому что эта девушка... Она должна быть поставлена на место", – заявила американка.

Андреева и Мартинес

Ноулз также поддержал разговор, отметив, что Андреевой необходим человек, который сможет ей возразить. При этом Пегула признала игровые достоинства россиянки и высоко оценила ее технические качества.

"Она двигается как кошка. У нее прекрасная подача. Она умная, хорошо предугадывает игру", – сказала теннисистка.

Кроме того, Пегула сравнила Андрееву с американкой Коко Гауфф, которая в 19 лет выиграла свой первый турнир серии Большого шлема. По мнению Джессики, россиянка обладает сопоставимыми игровыми данными, но уступает Гауфф в психологической устойчивости.

"Если бы у нее был такой же настрой, как у Коко, она была бы лучше нее", – отметила американка.

Пегула проговорилась про Андрееву. Источник: Кадр из трансляции

После распространения записи в социальных сетях представитель агентства Пегулы сообщил, что спортсменка не знала о возможности услышать ее разговор через микрофоны, тем более о его трансляции на публику. По словам представителя, Джессика уже лично связалась со всеми участниками ситуации, посчитав правильным обсудить произошедшее напрямую, а не через СМИ.

Женская теннисная ассоциация (WTA) признала ответственность за случившееся. Организация подтвердила, что не предупредила игроков и тренеров о работающих микрофонах, установленных для трансляции тренировок.

"WTA берет на себя полную ответственность за то, что не проинформировала игроков и их команды о наличии активных микрофонов на кортах во время тренировок перед Итоговым турниром. Мы искренне приносим извинения за то, что не выполнили свою обязанность по надлежащему информированию теннисисток и тренеров", – говорится в заявлении организации.

Мирра Андреева

После инцидента записи тренировок на YouTube-канале WTA удалили. Однако к тому моменту фрагменты разговора уже разошлись по социальным сетям. В ассоциации также сообщили, что в будущих видеотрансляциях звук отключат. Изначально микрофоны предназначались исключительно для передачи звуков розыгрышей.

Примечательно, что сама Пегула ранее выступала против чрезмерного количества камер во время теннисных турниров. В январе, после дополнительных съемок на Открытом чемпионате Австралии, американка назвала подобную практику вторжением в личное пространство спортсменов и призвала сократить количество закулисных трансляций.

Джесика Пегула

На Итоговом турнире WTA Пегула выступает в одной группе с Коко Гауфф, Еленой Рыбакиной и Линдой Носковой. Андреева попала в другую группу, поэтому американка может встретиться с россиянкой в полуфинале или финале соревнований. Сам турнир в Индиан-Уэллсе продлится до 15 ноября.