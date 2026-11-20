"Говерла" уверенно обыграла "Черкаськи Мавпы" в Суперлиге GGBET

В матче-открытии 7-го тура регулярного чемпионата Суперлиги GGBET "Прикарпатье-Говерла" уверенно обыграла "Черкаськи Мавпы", потерпевшие восьмое поражение подряд.

Первая половина матча в Ивано-Франковске прошла в размеренном темпе и в упорной борьбе. Обе команды долго раскачивались, но постепенно начали набирать очки. Хозяева несколько раз пытались уйти в отрыв, однако гости не позволили существенно развить успех: максимальный отрыв, которого достигли подопечные Виктора Бугра за первые 20 минут, – 8 очков.

Франковцы 4 раза попали из-за дуги и выиграли подбор (25:19), "Черкаськи Мавпы" ответили двумя трехочковыми, но больше очков набрали с близкой и средней дистанций. На перерыв ушли при счете 36:32.

В третьей четверти темп на паркете не вырос, и такой ритм противостояния был на руку прикарпатцам, которые за десятиминутку довели свое преимущество до +10 и с комфортным перевесом вышли на заключительный период матча, который для хозяев также начался весьма удачно, поскольку их преимущество еще больше увеличилось, причем произошло это довольно быстро.

Команда Дмитрия Нагорного пыталась что-то изменить и каким-то образом вернуть интригу в поединок, однако эти попытки оказались безуспешными: "медведи" методично довели игру до уверенной победы перед своими болельщиками.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

"Прикарпатье-Говерла" – "Черкаськи Мавпы" – 74:52 (20:19, 16:13, 18:12, 20:8)