"Говерла" в гостях обыграла "Днепр" в Суперлиге GGBET

Несмотря на серьезные проблемы с составом из-за травмированных игроков, Прикарпатье-Говерла одержала уверенную победу над Днепром, обыграв действующего чемпиона Украины по баскетболу на его площадке – 64:78.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр – Прикарпатье-Говерла 64:78 (21:23, 9:21, 18:20, 20:25, 16:14)

Днепр: Дубоненко (10), Сорочан (3), Сипало (7 + 4 подбора), Тимофеенко (4 + 5 подборов + 4 передачи), Горобченко (12 + 2 передачи) – старт; Смитюх (6 + 9 подборов + 2 передачи), Бондарчук (2), Колдомасов (3), Загреба (5 + 2 подбора), Закурдаев (0), Конев (12 + 7 подборов + 2 передачи).

Прикарпатье-Говерла: Чугунов (8 + 3 подбора + 2 передачи), Старцев (19 + 3 подбора + 3 передачи), Лесик (12 + 6 подборов), Кузнецов (6 + 9 подборов + 3 передачи), Горобченко (15 + 4 подбора + 5 передач + 4 перехвата) – старт; Дюпин (13 + 6 подборов), Дроздов (1), Дмитренко (5 + 2 подбора).

Днепр – Прикарпатье-Говерла. Источник: ФБУ

Ключевое из матча

Первая четверть игры прошла в довольно равной борьбе и в режиме качелей, поскольку лидерство несколько раз переходило от одной команды к другой. Сначала оторваться удалось подопечным Виктора Бугры, а когда днепряне перехватили инициативу, гости собрались и вернули себе минимальное лидерство к концу десятиминутки, а в начале второго отрезка противостояния удвоили его. В целом этот отрезок выдался довольно успешным для "медведей". Прикарпатцы неплохо действовали в защите и успешно использовали дальнюю артиллерию, что позволило им уйти на большой перерыв при счете – 30:44.

После отдыха рисунок игры фактически не изменился: в какой-то момент преимущество Говерлы достигало почти 20 очков, тогда как хозяева существенно не приближались к гостям. На заключительную четверть подопечные Владимира Коваля вышли с необходимостью отыграть -16. И если у них и был план, как это сделать, соперник этого совершенно не позволил – Прикарпатье-Говерла одержала несколько сенсационную победу над Днепром.

Итоговый счет – 64:78

Днепр – Прикарпатье-Говерла. Источник: ФБУ

Герой матча

Павел Горобченко. За 35 минут на площадке защитник набрал 14 очков, сделал 4 подбора, отдал 5 результативных передач и 4 раза перехватил мяч. Показатель эффективности – 20. Также отличный матч провел Степан Лесик – центровой набрал 12 очков, сделал 6 подборов, 3 перехвата и 2 блок-шота, его эффективность – 19.

Цифры матча

21:9 – счет ключевой второй четверти, которую выиграла Говерла, обеспечив себе двойное преимущество на всю игру.

21:8 – очки второго шанса также сыграли значительную роль в итоговой победе Прикарпатья-Говерлы.

19:13 – днепряне чаще теряли мяч, пропустив в результате 22 очка.

28:24 – гости были лучше в "краске", а также на щитах – 38:36 по подборам.

29:19 – вклад запасных игроков Днепра был результативнее выступления обескровленной скамейки Говерлы.