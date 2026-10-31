Главная трансферная цель. "Ливерпуль" хочет купить у ПСЖ лидера сборной Украины за 60 млн евро

"Ливерпуль" рассматривает возможность приобретения украинского защитника Ильи Забарного, который сейчас выступает за "Пари Сен-Жермен", пишет livefoot.fr. Английский клуб готовит обновление оборонительной линии, а парижская команда, по информации французских СМИ, не исключает расставания с футболистом.

Как сообщает французское издание, ПСЖ не полностью удовлетворен выступлениями 24-летнего украинца. В Париже рассчитывали увидеть того защитника, который зарекомендовал себя в английской Премьер-лиге во время выступлений за "Борнмут" в 2023–2025 годах. Однако руководство французского клуба допускает продажу игрока.

Илья Забарный (в центре)

Возможность трансфера может появиться уже во время зимнего трансферного окна. Если поступит подходящее предложение, парижане готовы рассмотреть уход Забарного. При этом украинский футболист сохраняет хорошую репутацию среди представителей английских клубов.

Одним из главных претендентов на защитника называют "Ливерпуль". Мерсисайдцы уже занимаются поиском вариантов на будущее для обороны, в которой выступает Вирджил ван Дейк. После приобретения Жереми Жаке у "Ренна" английский клуб может снова обратить внимание на чемпионат Франции.

Илья Забарный стал игроком ПСЖ. Источник: ФК ПСЖ

Забарный подходит "Ливерпулю" и с точки зрения игрового опыта. Украинец уже выступал в английской Премьер-лиге и знаком с особенностями местного чемпионата. Переход в один из ведущих клубов страны может стать для него возможностью продолжить карьеру в Англии.

Илья Забарный

По информации источника, ПСЖ готов отпустить защитника за 60 миллионов евро. Такая сумма, как утверждается в публикации, не должна стать препятствием для "Ливерпуля".

Илья Забарный во время матча сборной Украины.

Отметим, что информация о трансфере Забарного в "Ливерпуль" впервые появилась еще в июле этого года. Англичане якобы уже начали предварительные переговоры с представителями футболиста и рассматривает возможность его перехода в ближайшее трансферное окно.