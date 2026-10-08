Гимнастка сборной Украины со словами "это моя вторая родина" прокомментировала смену гражданства

19-летняя Анна Пикалюк, ранее выступавшая за сборную Украины по художественной гимнастике, получила гражданство Хорватии и выполнила норматив для включения в состав взрослой национальной команды этой страны. Спортсменка призналась, что решение о предоставлении нового гражданства стало для нее неожиданностью, а Хорватию она теперь считает своим домом.

Пикалюк получила хорватский паспорт после полутора лет жизни в стране. В Хорватию она приехала в 18-летнем возрасте и сначала работала тренером в клубе Aura, однако позднее решила возобновить собственную спортивную карьеру.

"В начале войны в Украине я уехала из родного Киева в Вену вместе с братом и мамой. Они остались там, а я приехала работать тренером в клуб Aura. Однако, занимаясь с детьми, я чувствовала, что мне не хватает собственных тренировок и соревнований. Я еще не осуществила свои мечты – не просто уехать, а завоевать олимпийскую медаль. В прошлом году в летнем лагере клуба Aura в Пуле я поделилась своими чувствами с тренером Никой", – цитирует бывшую украинку glas-slavonije.hr.

Анна Пикалюк с паспортом Хорватии. Источник: instagram.com/ann.pikaliuk2007

По словам гимнастки, о получении гражданства ей сообщила тренер Ника Чреватини. Пикалюк рассказала, что не знала о ходе процедуры, поскольку тренер и клуб не хотели отвлекать ее от подготовки.

"Когда мне позвонили и сказали, что я хорватка, я не знала, как реагировать, просто плакала", – сказала Пикалюк. Она также выразила благодарность тренеру, клубу Aura, Хорватскому гимнастическому союзу и Хорватскому олимпийскому комитету за помощь в продолжении спортивной карьеры.

Анна Пикалюк. Источник: instagram.com/ann.pikaliuk2007

В Хорватию спортсменка приехала после начала полномасштабной войны. Из Киева она сначала отправилась в Вену вместе с матерью и братом, после чего самостоятельно переехала в Хорватию. Там Пикалюк начала работать тренером в Aura.

"В начале мне было очень тяжело. Я не знала языка и у меня здесь никого не было. Но тренер Ника, ее родители Роберт и тетя Весна дали мне все. Они стали моей семьей", – рассказала гимнастка.

Анна Пикалюк будет выступать в Хорватии. Источник: instagram.com/ann.pikaliuk2007

Пикалюк отметила, что после возвращения в Загреб теперь говорит, что едет домой. По ее словам, Aura и Хорватия помогли ей снова обрести дом.

"Этот паспорт не просто документ. Хорватия теперь моя семья. Я действительно чувствую, что это моя вторая родина", – заявила гимнастка.

Анна Пикалюк на Кубке Украин... Источник: instagram.com/ann.pikaliuk2007 Развернуть

При этом Пикалюк не скрывает, что продолжает скучать по Украине. Ее бабушка и дедушка остаются в Киеве. Спортсменка выразила надежду, что война завершится как можно скорее.

Анна с мамой. Источник: instagram.com/ann.pikaliuk2007

Как сообщал OBOZ.UA, 8 октября Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) официально утвердила смену спортивного гражданства бывшей представительницы Украины Анны Пикалюк. После завершения обязательного карантинного периода 19-летняя спортсменка сможет представлять Хорватию на международных соревнованиях.

Ранее в сборную Хорватию перешел украинский спортивный гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр Илья Ковтун. 12 августа Ковтун выиграл для новой страны историческое "золото" ЧЕ по спортивной гимнастике, обойдя россиянина на 0.001 балла.