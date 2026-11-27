Гераскевич впервые после дисквалификации на ОИ-2026 выступил на Кубке мира: какой результат показал украинец

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил на международных соревнованиях впервые после своей скандальной дисквалификации на Олимпийских играх 2026 года. Наш спортсмен стартовал на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге, однако сошел с дистанции уже после первого заезда.

Во время тренировочных прокатов Гераскевич показывал высокие результаты, информирует "Суспильне Спорт". Показатели 27-летнего киевлянина делали его одним из претендентов на высокие места, однако официальный старт для спортсмена оказался неудачным.

Владислав Гераскевич

В первом же заезде во время одного из поворотов Владислав допустил грубую ошибку, которая стоила ему потерянного времени. В итоге украинец проиграл полторы секунды победителю и завершил выступления на немецкой трассе.

Для Гераскевича это первый за почти пять лет непроход в заезд второго круга на уровне Кубка мира. В последний раз такая неудача произошла с ним в 2022-м.

Владислав Гераскевич выступи... Развернуть

Напомним, на ОИ-2026 в Милане скелетонисту не дали выступить в шлеме с изображением убитых армией РФ соотечественников, и дисквалифицировали. Международный олимпийский комитет (МОК) цинично предлагали Гераскевичу надеть черную повязку, чтобы почтить память украинцев. В ответ он поставил устроителей Олимпиады-2026 на место, отметив, что не собирается соблюдать требования.

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Владислав Гераскевич и Михаил Гераскевич.

Тогда мировые СМИ эмоционально отреагировали на ситуацию с нашим спортсменом. OBOZ.UA также подробно рассказал о создании элемента экипировки Гераскевича и тех, чьи фото на нем изображены.