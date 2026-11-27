Гераскевич впервые после дисквалификации на ОИ-2026 выступил на Кубке мира: какой результат показал украинец
Гераскевич вернулся на Кубок мира
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил на международных соревнованиях впервые после своей скандальной дисквалификации на Олимпийских играх 2026 года. Наш спортсмен стартовал на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге, однако сошел с дистанции уже после первого заезда.
Во время тренировочных прокатов Гераскевич показывал высокие результаты, информирует "Суспильне Спорт". Показатели 27-летнего киевлянина делали его одним из претендентов на высокие места, однако официальный старт для спортсмена оказался неудачным.
Владислав Гераскевич
В первом же заезде во время одного из поворотов Владислав допустил грубую ошибку, которая стоила ему потерянного времени. В итоге украинец проиграл полторы секунды победителю и завершил выступления на немецкой трассе.
Для Гераскевича это первый за почти пять лет непроход в заезд второго круга на уровне Кубка мира. В последний раз такая неудача произошла с ним в 2022-м.
Владислав Гераскевич выступи...
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Напомним, на ОИ-2026 в Милане скелетонисту не дали выступить в шлеме с изображением убитых армией РФ соотечественников, и дисквалифицировали. Международный олимпийский комитет (МОК) цинично предлагали Гераскевичу надеть черную повязку, чтобы почтить память украинцев. В ответ он поставил устроителей Олимпиады-2026 на место, отметив, что не собирается соблюдать требования.
Владислав Гераскевич взял в...
Источник: Telegram-канал Алексея Гончаренко
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Владислав Гераскевич и Михаил Гераскевич.
Тогда мировые СМИ эмоционально отреагировали на ситуацию с нашим спортсменом. OBOZ.UA также подробно рассказал о создании элемента экипировки Гераскевича и тех, чьи фото на нем изображены.
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