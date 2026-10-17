Футболиста сборной Украины выгнали с поля в английской Премьер-лиги. Видео

Футболист сборной Украины Егор Ярмолюк досрочно завершил матч 7-го тура английской Премьер-лиги против "Ливерпуля". Украинский хавбек "Брентфорда" получил прямую красную карточку за удар головой в лицо защитнику соперника Жереми Жаке.

Ярмолюк (справа) был удален... Источник: Кадр из видео Развернуть

Инцидент произошел в компенсированное время первого тайма, на 45+8-й минуте. Во время подачи углового в штрафной площади "Брентфорда" между игроками возник конфликт, в ходе которого 22-летний Ярмолюк ударил Жаке головой в лицо. Защитник "Ливерпуля" как подкошенный упал на газон.

Жаке лежал на газоне

Главный арбитр встречи Джон Брукс сначала не наказал украинца, поскольку не заметил эпизод. Однако после вмешательства видеоассистента Даррена Ингленда судья просмотрел повтор у монитора и показал Ярмолюку прямую красную карточку.

Для 22-летнего полузащитника это первое удаление в профессиональной карьере.

После повтора арбитр удалил украинца. Источник: Кадр из видео

До удаления Ярмолюк отметился результативной передачей. На 44-й минуте украинец помог Кину Льюису-Поттеру открыть счет. Благодаря этому голу "Брентфорд" ушел на перерыв, ведя 1:0, несмотря на то что после удаления остался в меньшинстве.

Во втором тайме "Ливерпуль" воспользовался численным преимуществом и забил два мяча. Голы Муньоса и Исака принесли гостям победу со счетом 2:1. Для "Брентфорда" это поражение стало первым в текущем сезоне АПЛ.

Решение арбитра поддержал бывший судья английской Премьер-лиги Даррен Кенн, который счел действия украинца агрессивным поведением. Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри также резко высказался об эпизоде, назвав поступок Ярмолюка "одной из худших реакций в футболе за последние 10 лет".

Несмотря на поражение от "Ливерпуля", "Брентфорд" сохранил место в верхней части турнирной таблицы. После семи туров у команды 10 очков: две победы, четыре ничьи и одно поражение. Клуб занимает шестое место, опережая "Эвертон" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей: +5 против +1.

В сезоне АПЛ 2026/27 Ярмолюк провел шесть матчей, трижды выходя в стартовом составе. На его счету 286 минут на поле, один гол и одна результативная передача. Единственный гол украинец забил в предыдущем туре в матче против "Астон Виллы", завершившемся со счетом 2:2.

В текущем чемпионате полузащитник выполнил 137 передач, из которых 109 оказались точными. Его показатель точности составил 79%. В обороне украинец записал на свой счет три успешных отбора, три перехвата и семь выносов мяча. До удаления в матче с "Ливерпулем" в его активе также была одна желтая карточка, полученная в игре против "Сандерленда".