Футболиста сборной Украины выгнали с поля в чемпионате Англии. Видео

Украинский защитник "Сток Сити" Максим Таловеров досрочно завершил матч девятого тура английского Чемпионшипа (второй по силе дивизион страны) против "Болтон Уондерерс" после прямой красной карточки. 26-летний футболист национальной сборной Украины был удален уже на 20-й минуте встречи за фол против соперника, который прорывался к воротам его команды.

Эпизод произошел неподалеку от штрафной площади "Сток Сити". Таловеров остановил Донга, который атаковал ворота гостей, и главный арбитр расценил действия украинца как нарушение, заслуживающее прямого удаления.

Судья сразу показал защитнику красную карточку. К этому моменту счет оставался 0:0, однако "Сток Сити" был вынужден провести большую часть встречи вдесятером.

Судья удалил Таловерова

В сезоне-2026/27 Таловеров провел за "Сток Сити" семь матчей во всех турнирах, суммарно набрав 356 минут игрового времени. Результативными действиями украинец пока не отметился. До удаления в игре с "Болтоном" он получил две желтые карточки: в матчах против "Саутгемптона" и "Шеффилд Юнайтед".

Таловерову пришлось покинуть поле

В сентябре защитник полностью отыграл встречи против "Кардифф Сити" и "Уотфорда". В остальных матчах чемпионата он преимущественно выходил на поле со скамейки запасных.

Таловеров присоединился к "Сток Сити" в июле 2025 года после выступлений за "Плимут Аргайл". В сезоне-2025/26 он сыграл за английский клуб 17 матчей. Ранее украинец представлял чешские "Динамо" из Ческе-Будеевице и пражскую "Славию", а также австрийский ЛАСК.

Игрок подписал трёхлетний контракт

На международном уровне защитник выступал за молодежную сборную Украины, с которой завоевал "бронзу" чемпионата Европы 2023 года. В национальной команде он дебютировал в 2024 году и входил в заявку на чемпионат Европы в Германии.