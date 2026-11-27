Футболиста сборной Украины поставили на ворота "Бенфики": он пропустил 3 гола за 14 минут и стал лучшим игроком матча Лиги Европы. Видео

Португальская "Бенфика" с двумя украинскими футболистами в составе потерпела крупное поражение от чешской "Виктории" в пятом туре общего этапа Лиги Европы. Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, которого главный главный тренер "орлов" Марку Силва выпускает на еврокубки, пропустил четыре безответных мяча, причем три из них лиссабонцы получили в концовке первого тайма и еще один сразу после перерыва.

Встреча состоялась 26 ноября на стадионе "Дусан Арена" в Пльзене и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Счет на 30-й минуте открыл Патрик Грошовски. Трубин неудачно выполнил передачу при розыгрыше мяча от ворот, чешские футболисты перехватили мяч и организовали результативную атаку.

Трубин в игре

Перед перерывом оборона "Бенфики" допустила еще две ошибки. На 43-й минуте преимущество "Виктории" увеличил бывший нападающий "Кривбасса" Принс Аду, а на 45-й Кристоф Кабонго забил третий мяч.

Бенфика была разгромлена

Сразу после возобновления игры Кабонго оформил дубль. На 46-й минуте нападающий воспользовался передачей Грошовски и установил окончательный счет 4:0.

Несмотря на четыре пропущенных мяча, Трубин совершил семь сейвов. По оценке статистического портала Sofascore, украинский голкипер получил 7,7 балла и стал лучшим футболистом "Бенфики" в этой встрече.

Трубин выполнил семь сейвов

Другой представитель Украины в лиссабонском клубе Георгий Судаков появился на поле после перерыва. Полузащитник заменил Энцо Барренечеа, но изменить ход матча не сумел. Его выступление Sofascore оценил в 6,9 балла.

Для "Бенфики" это поражение стало первым в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. После пяти туров португальцы набрали 12 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.

Анатолий Трубин

Следующий матч в турнире команда проведет 10 декабря на своем поле против греческого ОФИ.