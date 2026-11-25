Футболист сборной Украины сорвал овации полного стадиона в Париже в матче Лиги чемпионов. Видео

Защитник сборной Украины Илья Забарный забил первый гол за ПСЖ в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Украинец отличился в домашнем матче пятого тура общего этапа против "Ромы", сравняв счет на 31-й минуте и вызвав бурную реакцию зрителей на трибунах парижского стадиона.

Илья Забарный

К этому моменту хозяева уступали после быстрого гола Марио Эрмосо, который вывел римлян вперед уже на пятой минуте.

Забарный сравнял счет

Парижане отыгрались после розыгрыша углового: Сенни Маюлу выполнил подачу на ближнюю штангу, а Забарный выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в ворота.

Этот мяч стал для 24-летнего футболиста сборной Украины третьим за парижский клуб во всех турнирах. Ранее Забарный дважды забивал в матчах чемпионата Франции.