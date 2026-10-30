Футболист сборной Украины забил потрясающий гол в Португалии и заставил полный стадион в Лиссабоне взорваться овациями. Видео

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков отличился эффектным ударом в четвертьфинале Кубка португальской лиги. 24-летний футболист лиссабонской "Бенфики" поразил ворота "Жил Висенте" дальним выстрелом точно в верхний угол.

Украинец забил на 40-й минуте встречи. Получив мяч за пределами штрафной площади, Судаков нанес мощный удар, после которого мяч влетел в "девятку", оставив вратаря соперника без шансов на спасение.

Судаков забил второй гол за Бенфику. Источник: Кадр из видео

После гола трибуны забитого под завязку стадиона "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне устроили нашему соотечественнику настоящие овации.

Трибуны Эштадиу да Луж устро... Источник: Кадр из видео Развернуть

На матч против "Жил Висенте" главный тренер "Бенфики" выпустил с первых минут двух украинских футболистов. Вместе с Судаковым в стартовом составе появился голкипер Анатолий Трубин.

Георгий Судаков (третий слев... Развернуть

Для Георгия этот мяч стал вторым в текущем сезоне за португальский клуб. Всего к этому моменту Судаков провел за "Бенфику" 18 матчей во всех турнирах и записал на свой счет также одну результативную передачу.

Свой первый гол Судаков забил в сентябре 2025 года. В поединке 6-го тура против клуба АФС он открыл счет и вывел лиссабонцев вперед 1:0, оформив второе результативное действие подряд.