Футболист сборной Украины впервые в карьере встал на ворота в Лиге чемпионов и пропустил гол на 9-й минуте от "Арсенала". Видео

19-летний украинский голкипер Назар Домчак провел первый матч в Лиге чемпионов в составе пражской "Славии". Молодой вратарь неожиданно получил место в стартовом составе на встречу с лондонским "Арсеналом" и уже на девятой минуте пропустил первый мяч.

Домчак появился на поле с первых минут из-за травмы основного голкипера чешского клуба Якуба Марковича. Повреждение вратаря вынудило тренерский штаб "Славии" внести изменения в стартовый состав и доверить место в воротах 19-летнему украинцу.

Назар Домчак

Для воспитанника львовских "Карпат" эта встреча стала особенной сразу по нескольким причинам. Домчак впервые сыграл в основном составе пражского клуба в Лиге чемпионов, а также впервые в карьере принял участие в матче под эгидой УЕФА.

До встречи с "Арсеналом" украинец имел в активе всего четыре матча за первую команду "Славии". Он выступал в чемпионате и Кубке Чехии, а теперь получил возможность проверить свои силы на уровне главного еврокубкового турнира.

Назар Домчак пропустив 2 гол... Развернуть

Дебют в Лиге чемпионов начался для Домчака с пропущенного мяча. На девятой минуте Нони Мадуэке вывел лондонцев вперед, отправив мяч в ворота украинского голкипера.

Перед перерывом преимущество английской команды увеличил Виктор Йекерес. Нападающий "Арсенала" отличился на 38-й минуте, сделав счет 2:0.

На протяжении встречи Домчак несколько раз выручил свою команду, совершив важные сейвы. При этом удержать ворота в неприкосновенности украинцу не удалось.

"Славия" сумела сократить отставание только в компенсированное время. На 90-й минуте Виктор Новак забил ответный мяч, установив окончательный счет встречи: 2:1 в пользу "Арсенала".

Напомним, Назар Домчак перешел в пражскую "Славию" летом 2026 года. До переезда в Чехию украинский вратарь выступал в системе львовских "Карпат". Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.