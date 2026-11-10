Футболист сборной Украины отказался выступать за Украину и принял гражданство Польши
Игрок провел 43 матча за сбо...
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25-летний украинский полузащитник Иван Желизко получил польское гражданство вместе с семьей. Теперь футболист "Лудогорца", который ранее выступал за юношеские и молодежную сборные Украины, имеет возможность претендовать на вызов в национальную команду Польши.
О получении документов 10 ноября сообщило управление Поморского воеводства. Акт о предоставлении гражданства футболисту и его семье вручила поморский воевода Беата Руткевич.
Иван Желизко получил польское гражданство.
Источник: instagram.com/ivanzhelizko
Желизко родился во Львове и является воспитанником местных "Карпат". Польские корни его семьи позволили пройти процедуру получения гражданства. Дедушка и бабушка футболиста происходят из Польши.
В 2023 году полузащитник перебрался в гданьскую "Лехию", где провел три сезона. За это время он сыграл 89 официальных матчей, забил 13 голов и помог клубу выйти в Экстраклясу.
В 2023 году полузащитник пер...
Источник: instagram.com/ivanzhelizko
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В сентябре 2026 года украинец сменил чемпионат, подписав контракт с болгарским "Лудогорцем". Команду возглавляет бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич. В новом клубе Желизко уже отметился забитым мячом и результативными передачами.
В сентябре 2026 года украине...
Источник: instagram.com/ivanzhelizko
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На международном уровне полузащитник провел 43 матча за сборные Украины разных возрастных категорий, от U-17 до U-23. В составе молодежной сборной он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2023 года.
Иван Желизко в составе сборн...
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С учетом того, что за главную "желто-синюю" команду футболист не дебютировал в официальных матчах, Желизко рассматривать возможность выступлений за Польшу.
Желизко будет выступать за Польшу.
Источник: instagram.com/ivanzhelizko
Получение гражданства устранило одно из юридических препятствий для такого варианта, а окончательное решение о вызове в национальную команду будет принимать главный тренер Ян Урбан.
Иван Желизко с женой.
Источник: instagram.com/ivanzhelizko
Польские журналисты уже обратили внимание на украинского полузащитника как на потенциального кандидата для усиления центра поля сборной.
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