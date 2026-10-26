Футболист сборной Украины встал на ворота "Реала" и помог победить "Барселону" в Эль-Класико. Видео

"Реал" Мадрид обыграл "Барселону" в 265-м Эль-Класико. Поединок на легендарном стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии завершился со счетом 1:2.

Накануне игры стало известно, что основной голкипер мадридцев Тибо Куртуа заболел гриппом и место в воротах занял Андрей Лунин. Украинец провел блестящий матч и совершил несколько умопомрачительных сейвов, став одним из лучшим в игре.

Андрей Лунин

За 90 минут проведенных на поле Андрей получил 7.4 балла от Sofascore и 7.23 от Whoscored.

7.23 от Whoscored. Источник: Whoscored

7.4 от Sofascore. Источник: Sofascore

Хозяева начали встречу с контроля мяча и уже на первых минутах стала искать возможности для атаки. На 7-й минуте Энтони Гордон пробил из-за пределов штрафной, но Лунин без труда справился с ударом по центру ворот. Вскоре каталонцы заработали несколько перспективных подходов, однако завершить их точными ударами не удалось.

В матче было много борьбы

"Реал" отвечал быстрыми атаками и стандартными положениями. На 5-й минуте Арда Гюлер пробил из штрафной выше ворот, а на 13-й Ян Диоманде попытался прорваться к воротам, но встретил сопротивление защитника. Еще через несколько минут Гюлер нанес удар по центру, с которым справился голкипер "Барселоны" Жоан Гарсия.

Первый тайм не изобиловал моментами

В середине тайма "Барселона" продолжила создавать моменты. На 16-й минуте Гордон пробил с края штрафной под перекладину, но Лунин перевел мяч в безопасную зону. На 22-й Рафинья подобрал отскок у линии штрафной и мощно выстрелил, однако мяч прошел над перекладиной. Спустя две минуты бразилец снова проверил оборону мадридцев, но его удар оказался неточным.

Лунин демонстрировал спокойствие

"Реал" также регулярно угрожал воротам соперника. На 26-й минуте Гюлер пробил в защитника, после чего мадридцы получили право на угловой. Затем хозяева поля разыграли еще несколько стандартов, но оборона каталонцев не позволила превратить их в голевые моменты.

Барселона - Реал состоялся в Барселоне

На 30-й минуте "Барселона" была вынуждена провести замену. Хави Эспарт получил повреждение, и главный тренер каталонцев Ханси Флик выпустил вместо него Алехандро Бальде.

Вскоре после этого "Барселона" упустила одну из лучших возможностей открыть счет. На 35-й минуте Гордон получил пространство в штрафной и пробил в угол, однако Лунин сумел отразить удар. Каталонцы заработали угловой, после подачи которого российский голкипер уверенно сыграл на выходе.

На 33-й минуте Рафинья также опасно пробил с линии штрафной, но мяч прошел рядом со штангой. "Барселона" продолжала владеть мячом и искать свободные зоны, однако "Реал" сохранял плотность в обороне и старался использовать возможности для быстрых выпадов.

Развязка первого тайма наступила на 41-й минуте. Ян Диоманде выполнил передачу в штрафную, а Килиан Мбаппе получил возможность для удара и отправил мяч в левый угол ворот Жоана Гарсии. "Реал" повел со счетом 1:0.

Во втором тайме "Барселона" активнее действовала в атаке и создала несколько возможностей для взятия ворот. На 49-й минуте Ламин Ямаль выполнил опасную подачу в штрафную, а после углового каталонцы продолжили давление на оборону соперника.

Голевой удар Рафиньи

На 61-й минуте "Барселона" добилась своего. Педри отдал короткую передачу на Рафинью в штрафную, и бразилец точным ударом отправил мяч в левую часть ворот, сделав счет 1:1.

"Реал" ответил опасными атаками. На 63-й минуте Арда Гюлер пробил с края штрафной в угол, но Жоан Гарсия отразил удар. На 66-й минуте украинский голкипер мадридцев вновь свою команду после удара Жерара Мартена головой в левый угол ворот.

На 74-й минуте Ламин Ямаль пробил рядом со штангой. Вскоре Ханси Флик выпустил на поле Френки де Йонга вместо Фермина Лопеса. К 77-й минуте "Барселона" продолжала контролировать мяч, постоянно нагнетала у ворот украинца, однако в итоге пропустила.

Жозе Моурниньо

На 88-й минуте Камавинга отдал передачу на Мбаппе, который с близкого расстояния забил второй гол "Реала".

Эта победа позволила подопечным Моуриньо в турнирной таблице сократить отставание от лидирующей "Барселоны" до 3 очков.