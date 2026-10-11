Футболист сборной Украины получает 2.95 млн евро в год в новом клубе

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков вошел в число самых высокооплачиваемых футболистов амстердамского "Аякса". Согласно свежим данным аналитического портала Capology, базовая ставка украинского вингера в нидерландском клубе составляет 2,95 млн евро в год (около 56,7 тысяч евро в неделю) до вычета налогов.

Виктор Цыганков (справа)

Помимо фиксированного оклада, в трудовом соглашении предусмотрена солидная бонусная часть. За результативные действия на поле – забитые мячи и голевые передачи – Цыганков может дополнительно получить до 740 тысяч евро за сезон. Действующий контракт украинца рассчитан на три года и истекает летом 2029 года.

Виктор Цыганков в сборной Украины

На данный момент Цыганков делит четвертую строчку в зарплатной ведомости амстердамцев. Выше него в клубе зарабатывают только трое: Юлиан Брандт и Софьян Амрабат (получают по 3,92 млн евро), а также Каспер Долберг (3,53 млн евро).

Цыганков один из самых высок... Источник: Capology Развернуть

Напомним, Виктор Цыганков перешел в "Аякс" из испанской "Жироны" в конце августа 2026 года. Трансфер обошелся нидерландцам, по разным оценкам, всего в 4–6 млн евро. Столь скромная сумма объяснялась тем, что у игрока оставался последний год контракта в Испании, а сама "Жирона" вылетела в Сегунду. Футболист настаивал на смене клубной прописки и отказывался выступать в подэлитном дивизионе.

Виктор Цыганков перешел в Аякс. Источник: ФК Аякс

Важным фактором при переходе стало то, что "Аякс" сейчас тренирует Мичел, под руководством которого Цыганков успешно играл в Испании. Доверие тренера помогает украинцу быстро адаптироваться в Амстердаме. Полузащитник уже отыграл за новую команду 4 матча, проведя на поле суммарно 145 минут. За это время он успел забить дебютный гол в ворота "Виллем II" и отличиться одной результативной передачей.