Футболист сборной Украины помог ПСЖ победить "Барселону" в Лиге чемпионов в матче с шестью голами. Видео

Парижский ПСЖ обыграл "Барселону" со счетом 4:2 в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов, который состоялся 20 октября в Париже. Украинский защитник Илья Забарный вышел на поле во втором тайме после травмы капитана парижан Маркиньоса и принял участие в концовке встречи.

Забарный сыграл за ПСЖ. Источник: instagram.com/illiazabarnyi/

Матч на стадионе "Парк де Пренс" получился результативным. Хозяева открыли счет на 38-й минуте: Дезире Дуэ отправил мяч в ворота каталонцев.

После перерыва "Барселона" восстановила равновесие.

На 55-й минуте отличился Хави Эспарт. Вскоре ПСЖ вновь вышел вперед благодаря голу Люки Эрнандеса на 72-й минуте, однако семь минут спустя Ламин Ямаль сравнял счет, сделав его 2:2.

Развязка наступила в заключительной части матча. На 81-й минуте Витинья забил третий мяч парижан, а на 86-й минуте Фабиан Руис установил окончательный счет 4:2.

Забарный вышел на замену во втором тайме

Украинский защитник начал встречу на скамейке запасных. На 59-й минуте главный тренер ПСЖ Луис Энрике выпустил Забарного вместо получившего повреждение Маркиньоса.

За отведенное время защитник сборной Украины совершил 22 касания мяча и выполнил 17 точных передач из 20. Точность его передач составила 85%. Портал SofaScore оценил игру Забарного в 6,5 балла.

Забарный получил оценку 6.5

Всего за французский гранд в этом сезоне Илья принял участие в 4 матчах (из них 3 в стартовом составе), суммарно проведя на поле 312 минут, и забил 1 гол.