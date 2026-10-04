Футболист сборной Венгрии оправдался за "русский рай" после игры с Украиной. Видео

Защитник сборной Венгрии и английского "Ливерпуля" Милош Керкез прокомментировал скандал, который разгорелся после матча Лиги наций против Украины. Футболист заявил, что не поддерживает никакую агрессию и не может отвечать за действия своего отца.

История получила широкий резонанс после поединка Венгрия – Украина, который состоялся 28 сентября и завершился победой украинцев со счетом 1:0. В концовке встречи на поле произошла массовая потасовка. Одним из ее участников стал Керкез, который во время конфликта схватил за футболку полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова.

Драка в матче Венгрия - Украина

На следующий день отец футболиста Себастьян Керкез опубликовал в Instagram кадр этого эпизода. Пост сопровождался композицией Russian Paradise российских исполнителей Ноггано и АК-47. В песне звучат слова о "русском рае", что вызвало возмущение среди украинских болельщиков. Позже публикация была удалена, однако успела широко распространиться в социальных сетях.

После этого как сам футболист, так и его отец оказались в базе сайта "Миротворец". В описании указывалось, что они якобы поддерживают российскую агрессию против Украины.

Несколько дней Керкез не комментировал ситуацию. После матча Лиги наций против Грузии защитник дал интервью венгерским медиа Telex и 24.hu, в котором отверг обвинения.

"Я никогда в жизни не поддерживал и сейчас не поддерживаю никакой агрессии. Я не тот человек, который считает приемлемым что-либо, что причиняет вред другим. Во время футбольного матча всегда есть напряжение, а в игре против Украины я лишь защищал нашего капитана и своего друга. Я поступил бы так же против любого другого соперника. Кроме того, важно понимать, что мой отец – это не я. Что бы он ни делал, я не могу нести ответственность за его поступки", – сказал Керкез.

Милош Керкез. Источник: instagram.com/miloskerkezofficial/

Ситуацию также прокомментировал капитан сборной Венгрии и партнер Керкеза по "Ливерпулю" Доминик Собослаи. Он с иронией отозвался о товарище по команде, отметив, что тот "не самый умный человек в мире", однако всегда полностью отдается игре.

Дополнительной проблемой для венгерской команды стало отсутствие Керкеза в ближайшем матче против Украины. В игре с Грузией защитник получил вторую желтую карточку в нынешнем розыгрыше Лиги наций и автоматически заработал дисквалификацию.

Ответный матч Украина – Венгрия состоится 5 октября в словацком Трнаве. Керкез принять участие в этой встрече не сможет.