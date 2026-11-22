ФИБА продлила отстранения России от всех международных турниров

Европейское подразделение Международной федерации баскетбола (ФИБА Европа) сохранила запрет на участие российских и белорусских команд в международных баскетбольных соревнованиях. Соответствующее решение Совет организации принял 20 ноября на заседании в немецком Гамбурге.

Совет ФИБА Европы продлил отстранение России. Источник: ФИБА

По итогам встречи статус сборных и клубов из России и Беларуси в турнирах под эгидой ФИБА Европа остался без изменений. Таким образом, ограничения, введенные в марте 2022 года, продолжают действовать на все командные соревнования европейской организации.

Заседание прошло под председательством президента ФИБА Европа Хорхе Гарбахосы. В нем также участвовали президент Международной федерации баскетбола шейх Сауд Али Аль Тани, генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис и исполнительный директор европейского отделения Камил Новак.

Слева направо: Сауд Али Аль... Источник: fiba.com Развернуть

При этом в сентябре 2026 года ФИБА пересмотрела часть ограничений в отношении представителей России и Беларуси. Организация разрешила индивидуальное участие спортсменов, тренеров, судей и официальных лиц из этих стран в своих соревнованиях. Ранее также было сделано исключение для молодежных команд в баскетболе 3х3.

Россию допустили в баскетболе 3х3

Вопрос возможного возвращения национальных сборных России и Беларуси на международную арену должен отдельно рассмотреть Центральный совет ФИБА в декабре 2026 года.

На том же заседании в Гамбурге Совет ФИБА Европа подтвердил, что израильские клубы продолжат проводить домашние матчи международных турниров на нейтральных площадках.

Российский флаг на трибунах

Следующее заседание Совета ФИБА Европа состоится в марте 2027 года в Риме.