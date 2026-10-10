Феноменальный гол футболиста сборной Украины произвел фурор в Германии. Видео

Украинский полузащитник Богдан Оличенко претендует на клубную награду "Баварии" за лучший гол сентября. 19-летний футболист отличился прямым ударом с углового в матче дублирующего состава мюнхенцев против "Айхштетта", перебросив мяч через вратаря и отправив его в ближний угол.

Богдан Оличенко. Источник: .instagram.com/bodyaolychenko/

Встреча седьмого тура Региональной лиги Германии завершилась разгромной победой "Баварии-2" со счетом 3:0. Оличенко открыл счет на 19-й минуте, исполнив так называемый "сухой лист": после удара с углового мяч по высокой дуге перелетел через голкипера соперников Даниэля Мартина и опустился в сетку ворот.

Богдан Оличенко забил гол-шедевр. Источник: .instagram.com/bodyaolychenko/

Видео эффектного гола привлекло внимание клубной медиаслужбы. Украинца включили в список претендентов на награду, где его соперниками стали футболисты основной команды "Баварии" Альфонсо Дэвис, Джамал Мусиала и Майкл Олисе, а также представительница женского состава Момоко Таникава.

Оличенко присоединился к системе "Баварии" в 2022 году, перейдя из академии донецкого "Шахтера". В Германии он прошел юношеские команды U-16, U-17 и U-19, после чего получил возможность выступать за вторую команду мюнхенского клуба. Его контракт с немецким грандом действует до лета 2027 года.

Богдан Оличенко. Источник: .instagram.com/bodyaolychenko/

В сезоне 2024/2025 полузащитник играл за "Баварию" U-19 в Юношеской лиге УЕФА. В матче против португальского "Спортинга", завершившемся со счетом 3:3, украинец забил первый гол в турнире и заработал пенальти. За тот сезон он записал на свой счет четыре мяча и четыре результативные передачи.

Богдан Оличенко. Источник: .instagram.com/bodyaolychenko/

Оличенко также выступает за юношескую сборную Украины. Летом 2026 года он участвовал в чемпионате Европы U-19, на котором украинская команда дошла до полуфинала.