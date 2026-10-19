Экс-футболист сборной Украины сказал, кто должен стать новым тренером "Динамо"

Бывший футболист киевского "Динамо" Сергей Ковалец призвал руководство клуба назначить новым тренером команды после отставки Игоря Костюка украинского специалиста. По его словам, "бело-синих" должен возглавить легендарный Мирон Маркевич, который за последние 10 лет имеет только один год работы.

Об этом Ковалец заявил в интервью порталу Sport.ua. Экс-полузащитник сборной Украины, который в 2000-х работал помощником Маркевича в Харьковском "Металлисте" подчеркнул, что "бело-синим" нужно взять паузу до зимнего перерыва и тщательно отнестись к выбору нового наставника.

Сергей Ковалец. Источник: ФК "Металлург" Запорожье

Игорь Костюк покидает столичный клуб. Источник: "Динамо" Киев от Шурика

"Нужно доиграть оставшиеся матчи до зимнего перерыва и искать тренера. Атмосфера в команде должна быть на достойном уровне. Кто должен возглавить "Динамо"? Я думаю, украинец. Есть Мирон Маркевич, которого не пригласили в сборную Украины – это была ошибка. Мы помним, как Мирча Луческу пришел в "Динамо" – было много конфликтов, но он сделал команду чемпионом, воспитав Забарного и Миколенко. Я думаю, "Динамо" нужен опытный тренер, который сможет заново запустить эту динамовскую машину", – сказал Ковалец.

Напомним, накануне "Динамо" в большинстве проиграло житомирскому "Полесью" в УПЛ. После этого киевляне объявили об отставке главного тренера Игоря Костюка и назвало его временного преемника.

"Динамо" в большинстве проиграло "Полесью". Источник: ФК "Полесье"

Мирон Маркевич. Источник: sport.ua

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких дал согласие стать новым тренером команды. Также возглавить столичный клуб хотел бывший наставник сборной Румынии.