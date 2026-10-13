Экс-футболист УПЛ, который "страдал в Украине" приехал в Москву и восхитился Россией. Видео

Бывший полузащитник харьковского "Металлиста" Алехандро "Папу" Гомес посетил Москву для участия в церемонии вручения премии, организованной местным "Спартаком". Во время визита аргентинец заявил, что рассчитывает на скорое возвращение российских клубов в еврокубки, отметив уровень местных футболистов и развитие футбольной инфраструктуры.

"Надеюсь, что Россия как можно скорее вернется в еврокубки и покажет свой уровень. Здесь есть качественные игроки, развитая футбольная инфраструктура. Поэтому я убежден, что российский футбол быстро вернется на привычно высокий уровень", – сказал Гомес в комментарии российскому пропагандистскому телеканалу "Звезда".

Гомес выступал за "Металлист" в сезоне 2013/14. Украинский клуб приобрел аргентинца у итальянской "Катании" примерно за 7 млн евро, выиграв борьбу за футболиста у ряда европейских команд, среди которых были "Интер", "Фиорентина" и мадридский "Атлетико".

Папу Гомес дал интервью российским медиа. Источник: Кадр из видео

В Харькове полузащитник провел один сезон, сыграв 24 матча во всех турнирах. На его счету четыре забитых мяча и шесть результативных передач.

Однако период выступлений в Украине Гомес впоследствии оценивал негативно. По словам аргентинца, он остался недоволен адаптацией к жизни в стране и условиями за пределами футбольного поля.

"В "Металлисте" я играл только из-за денег. В остальном это были сплошные страдания. Мне было трудно адаптироваться, страна была совершенно другой, а быт сложным", – признавался в свое время футболист.

Папу Гомес выступал за Металлист

Сезон Гомеса в харьковском клубе совпал с серьезными проблемами "Металлиста". УЕФА отстранил команду от участия в Лиге чемпионов из-за скандала с договорным матчем, после чего у клуба возникли финансовые трудности.

Позднее аргентинец стал одним из ключевых игроков итальянской "Аталанты", где выступал на протяжении нескольких сезонов и был капитаном команды.