Экс-чемпион мира сказал, в чем разница между Усиком и другими супертяжами

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй назвал Александра Усика (25-0, 16 КО) практически идеальным боксером, который не допускает ошибок. По словам уроженца Лондона, украинец на голову превосходит своих соперников, так как делает в ринге только то, чего требует ситуация.

Такое мнение Хэй выразил в интервью YouTube-каналу TalkSport Boxing. Бывший соперник Владимира Кличко подчеркнул, что Усик стоит значительно выше его соотечественников Даниеля Дюбуа (24-3, 23 КО) и Фабио Уордли (20-2-1, 19 КО), которые в минувшую субботу провели реванш.

Даниэль Дюбуа

Усик в тренировочном лагере. Источник: Telegram-канал Александра Усика

"Разница в мастерстве между Усиком и Дюбуа заключается в том, что по набору навыков Даниэль находится примерно на том же уровне, что и Уордли. Усик – это боец, который не допускает ошибок. Все, что он делает, имеет смысл. Я ни разу не замечал у него каких-либо плохих привычек. С другой стороны, Дюбуа отлично освоил все базовые навыки. Он невероятно выносливый, сильный, габаритный, стойкий – он постоянно идет вперед", – сказал Хэй.

Напомним, свой последний бой Усик провел в мае, когда победил техническим нокаутом нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Дэвид Хэй

Фабио Уордли. Источник: Queensberry Promotions

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик не собирается возвращаться на профессиональный ринг до конца 2026 года.