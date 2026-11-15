Джиму "исключили" из сборной Украины

Олимпийская чемпионка Юлия Джима не попала в состав сборной Украины по биатлону на стартовые этапы сезона 2026/27. Федерация биатлона Украины утвердила заявки на Кубок мира и Кубок IBU: фамилии опытной спортсменки нет ни в одном из списков.

Основная команда начнет сезон на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти, который пройдет с 26 по 29 ноября. В женскую заявку вошли Кристина Дмитренко, Елена Городная, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина и Татьяна Тарасюк.

Женская сборная Украины. Источник: ФБУ

На Кубке IBU в шведском Идре-Фьелле Украину представят Дарья Чалык, Виктория Хвостенко, Ксения Приходько, Лилия Стеблина, Ирина Шевченко и Валерия Шейгас. Таким образом, Джима не получила места ни в основной, ни в резервной команде на первые соревнования нового сезона.

Мужскую сборную на Кубке мира представят Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Денис Насыко и Богдан Борковский. В заявку на Кубок IBU попали Тарас Лесюк, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Владимир Аксюта и Сергей Супрун.

Мужская сборная Украины. Источник: ФБУ

Среди изменений в мужской команде стоит отметить возвращение Пидручного, который пропустил заключительную часть предыдущего сезона по состоянию здоровья. Также в основную сборную включены Дудченко и Насыко. Первый выиграл контрольный масс-старт в Норвегии, второй финишировал пятым.

При этом Богдан Цымбал и Артем Тищенко, выступавшие на этапах Кубка мира в конце прошлого сезона, начнут новую кампанию в составе команды на Кубке IBU.

Юлия Джима. Источник: biathlon.com.ua

Как сообщал OBOZ.UA, Джима не отправилась вместе с женской сборной Украины по биатлону на подготовительный сбор в финский Вуокатти. По информации Biathlonnews, 36-летняя киевлянка продолжает тренироваться по индивидуальной программе в словенской Поклюке и австрийском Обертиллиахе.

Юлия Джима. Источник: biathlon.com.ua

24 октября Федерация биатлона Украины представила форму национальной сборной на сезон 2026/2027. В дизайне использованы синий и белый цвета, золотистые акценты и украинский орнамент.