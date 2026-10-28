Джима "отказалась" от сборной Украины

Олимпийская чемпионка Юлия Джима не отправилась вместе с женской сборной Украины по биатлону на подготовительный сбор в финский Вуокатти. По информации Biathlonnews, 36-летняя киевлянка продолжает тренироваться по индивидуальной программе в словенской Поклюке и австрийском Обертиллиахе, а тренерский штаб основной команды пока не рассчитывает на нее на первых этапах Кубка мира.

Юлия Джима. Источник: Biathlon.com.ua/Дмитро Євенко

В среду, 28 октября, женская сборная Украины отправилась в Финляндию, где спортсменки проведут подготовительный сбор и контрольные гонки перед началом международного сезона. В составе команды находятся 11 биатлонисток.

В Вуокатти тренируются Христина Дмитренко, Елена Городная, Ксения Приходько, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Лилия Стеблина, Татьяна Тарасюк, Дарина Чалик, Ирина Шевченко, Валерия Шейгас и Виктория Хвостенко.

Александра Меркушина. Источник: Instagram@ Александра Меркушина

Тренерский штаб представлен Оксаной Хвостенко, Олегом Меркушиным, Игорем Ярмошем, Вилле Маунукселой и Романом Лейбюком. В состав обслуживающего персонала вошли врач Константин Панчковский, массажист Михаил Гуменяк и сервисмены Александр Атрощенко и Иван Билосюк.

Оксана Хвостенко

После контрольных гонок в Финляндии тренеры определят составы на первые международные старты сезона. Пять биатлонисток отправятся на первый этап Кубка мира, еще шесть выступят на стартовом этапе Кубка IBU в шведском Идре.

Виктория Хвостенко. Источник: https://www.instagram.com/viktoriaaa.kh_/

Юлия Джима, олимпийская чемпионка и одна из наиболее опытных украинских биатлонисток, в эти планы пока не входит. По данным Biathlonnews, тренерский штаб основной сборной не рассчитывает на спортсменку на первых этапах Кубка мира.

Кроме того пока неизвестно, выступит ли вообще Джима на международных соревнованиях до конца 2026 года. При этом биатлонистка продолжает подготовку по индивидуальному плану, а официального заявления о завершении карьеры или отказе от выступлений за сборную в приведенной информации нет.

Ирина Шевченко. Источник: Instagram@Ирина Шевченко

Другие спортсменки, Алина Хмиль и Полина Пуцко, вместе с Дмитрием Ивасенко с 9 ноября будут тренироваться в Сянках. После этого они присоединятся к юниорской команде, которая будет готовиться в Австрии.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 октября Федерация биатлона Украины представила форму национальной сборной на сезон 2026/2027. В дизайне использованы синий и белый цвета, золотистые акценты и украинский орнамент.